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    «Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с вероятным уходом из клуба.

    «Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моe время в «Витессе» Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол – это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол – это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!

    Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я подружился, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будут в моeм сердце. Спасибо, и мы остаемся на связи», – написал Слуцкий.

    text

    Публикация от text (@leonid.slutsky)

    Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого

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