«Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с вероятным уходом из клуба.

«Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моe время в «Витессе» Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол – это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол – это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!

Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я завел тут друзей, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будут в моeм сердце. Спасибо, и мы остаемся на связи», – написал Слуцкий.