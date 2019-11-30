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  • «Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»

«Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола»: Слуцкий написал прощальное письмо «Витессу»

30 ноября 2019, 09:13
17

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с вероятным уходом из клуба.

«Добрый вечер всем! Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за моe время в «Витессе» Тех, кто меня любил, и тех, кто меня ненавидел. Футбол – это чистые эмоции и веселье, по большей части всегда, но иногда футбол – это тоже боль. И острые решения. Одно из них я сделал сегодня!

Для меня было большим удовольствием быть частью голландского футбола, и я оставляю после себя только прекрасные чувства, я завел тут друзей, получил большой опыт и много позитивной энергии. Голландия всегда будут в моeм сердце. Спасибо, и мы остаемся на связи», – написал Слуцкий.

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Публикация от text (@leonid.slutsky)

Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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Stavropolets
1575102248
Все равно молодец.
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mihail200606
1575102732
Молодец, Викторыч.ниче страшного,опыта набирается.. Надеюсь, останется в Европе..
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Кузьмич на трибуне
1575103617
Не только в России футболисты творят закулисные игры. Либо пономочий мало было, либо слабенький тренер, что не смог справиться с заговорщиками.в любом случае СЛАБАК
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Фан666
1575104704
Ничего у наших в Европе не получается
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1575104832
С таким умением прожектёрства только тренировать ЦСКА.
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DOCTOR PENALTY
1575106771
Слишком переоцененный тренер. Его успехи в ЦСКА - это, прежде всего, заслуга Гинера, под сильным крылом которого пришли победы, а сам Слуцкий очень слабохарактерный человек и никакой организатор, к тому же увлёкся самопиаром. Вот и пришли провалы. В журналистику надо идти с такими наклонностями.
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vladimir-7
1575108882
Если руководство Витесса примет отставку Слуцкого, то он перейдет в какой-нибудь европейский клуб, может быть и не сразу, но намеченный им уже сейчас, а может быть даже есть какая-то договоренность с этим клубом.
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BRO_football
1575110521
Чем можно объяснить внезапный спад и пять поражений подряд у Слуцкого? Мне кажется, что развод с женой для Слуцкого не прошёл без последствий. Он всё-таки переживает и продолжает больше думать о семье, нежели о футболе
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petlyra
1575112302
Был с удовольствием частью российского футбола, частью английского, и теперь частью голландского. "Русский Моуриньо" на состоялся.
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Тазит
1575123271
Говорить у него получается лучше, чем тренировать...
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