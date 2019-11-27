Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

27 ноября 2019, 14:28
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о дисциплинарных мерах по отношению к вратарю Андрею Луневу.

«Дисциплинарные санкции к Луневу – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно.

Лунев травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления – две-три недели, сыграет уже в следующем году», – сказал Медведев.

  • Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
  • Голкипер не играет с начала октября.
  • Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

«Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Медведев Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1574854876
Alkoholvergiftung!!!
Ответить
Авек плезир
1574854896
Проходит реабилитацию? В клинике Маршака?
Ответить
Бриг
1574867138
Чел один раз стакан выпил, а тут все трезвенники-спартачи и накинулись. Они же это дело не переносят
Ответить
Sanches65
1574868058
Да налейте уже пацану стакан.
Ответить
Hektor 84
1574877613
В алко диспансере?
Ответить
Hektor 84
1574877719
Или в наркологии
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+