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    Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о дисциплинарных мерах по отношению к вратарю Андрею Луневу.

    «Дисциплинарные санкции к Луневу – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно.

    Лунев травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления – две-три недели, сыграет уже в следующем году», – сказал Медведев.

    • Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
    • Голкипер не играет с начала октября.
    • Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

    «Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима


    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1956

      Alekxei Z. 10 минут назад

      Типо закодировали...

      1
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      Рейтинг: +47

      Авек плезир 1 час назад

      Проходит реабилитацию? В клинике Маршака?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +803

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Alkoholvergiftung!!!

      0
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      Рейтинг: +7805

      parevg 1 час назад

      Реабилитацию после запоя???

      1
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      Рейтинг: +8430

      silver29 1 час назад

      Да кому интересно, что в вашем ЛТП (лечебно-трудовом профилактории) происходит, хоть все на шмурдяк усядьтесь.

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      Рейтинг: +17

      Питерский кардинал > silver29 18 минут назад

      Слушай, а ты всегда дрочишь на зенитовских разделах?
      Сходи, хоть покакай.
      :))))

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