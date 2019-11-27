Медведев: «Дисциплинарные санкции к Луневу – полная ерунда. Он проходит реабилитацию»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о дисциплинарных мерах по отношению к вратарю Андрею Луневу.
«Дисциплинарные санкции к Луневу – это полная ерунда. Это беспочвенные фантазии, а с какой целью их вбрасывают – непонятно.
Лунев травмирован, сейчас проходит реабилитацию. Сроки восстановления – две-три недели, сыграет уже в следующем году», – сказал Медведев.
- Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
- Голкипер не играет с начала октября.
- Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.
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Источник: «Чемпионат»