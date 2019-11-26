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  • «Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

«Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

26 ноября 2019, 14:03
30

По информации «Рейтинга букмекеров», у голкипера «Зенита» Андрея Лунева появились проблемы с соблюдением режима.

В последних матчах «Зенита» Лунев не попадает в заявку команды. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

«Главная проблема не в этом: к Андрею Луневу были применены дисциплинарные меры», – пишет издание.

  • Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
  • Голкипер не играет с начала октября.

Источник: «Рейтинг букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (30)
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ZENIT84,
1574766383
ЛУНЯ синька чмо, завязывай)))
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portero
1574766749
не прошел проверку деньгой, ушел как игрок, возродится шансов мало , похоже желание не имеет.
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Отчаянный Пердун
1574768316
Допинг, сто пудова. теперь ВАДА не пустить Россию на ЧЕ!!! Новый заголовок для журналюг. Раздувайте дольше!!! Подскажите, Я пропустил. Бабурина продали в Ростов или он в аренде???
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RotBerg
1574769223
Жаль, если так.
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vladimir-7
1574769347
Всем пить можно, а А.Луневу нельзя. Все равно его нет в заявке. Пьяный проспится, дурак никогда.
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Garrincha58
1574771726
да пофиг, как вратарь полный ноль
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qaze27
1574771855
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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ZENIT84,
1574772924
Лунёва надо не из состава выводить а из запоя)))
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Авек плезир
1574773797
"Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть" У нас в России у каждого третьего такое повреждение))
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Вальдемар IV
1574786313
ты променяла честь и волю на зеленые бумажки и на газовую дозу
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