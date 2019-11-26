«Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

По информации «Рейтинга букмекеров», у голкипера «Зенита» Андрея Лунева появились проблемы с соблюдением режима.

В последних матчах «Зенита» Лунев не попадает в заявку команды. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

«Главная проблема не в этом: к Андрею Луневу были применены дисциплинарные меры», – пишет издание.