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    «Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

    По информации «Рейтинга букмекеров», у голкипера «Зенита» Андрея Лунева появились проблемы с соблюдением режима.

    В последних матчах «Зенита» Лунев не попадает в заявку команды. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.

    «Главная проблема не в этом: к Андрею Луневу были применены дисциплинарные меры», – пишет издание.

    • Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
    • Голкипер не играет с начала октября.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии27
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      Рейтинг: +39

      Авек плезир 11 минут назад

      "Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть"

      У нас в России у каждого третьего такое повреждение))

      0
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      Рейтинг: +10433

      Bivaliy67 24 минуты назад

      Вот, всегда найдётся тот, кто вынесет "сор из избы"... А кто и куда его выносит, думаю всем известно.

      0
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      Рейтинг: +38

      Semenycch 24 минуты назад

      Из Лунева мог получиться первый вратарь России, но он сам этого не захотел. Судьба Лодыгина для него не пример?

      0
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      Рейтинг: +4202

      paracetamol 24 минуты назад

      Пьянь купили. Обратно в Уфу его!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +687

      ZENIT84, 26 минут назад

      Лунёва надо не из состава выводить а из запоя)))

      0
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      Рейтинг: +6

      lacоtsi 31 минуту назад

      Если делаете ставки -> portal-bet.ru

      -3
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      Рейтинг: +3348

      САДЫЧОК 42 минуты назад

      Это называется "звездняк" поймал ....всё можно !

      0
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      Рейтинг: +6

      qaze27 44 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +11347

      Garrincha58 46 минут назад

      да пофиг, как вратарь полный ноль

      1
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      Рейтинг: +1090

      Decorhome 1 час назад

      вот так главная новость)

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