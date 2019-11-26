«Рейтинг букмекеров»: Лунева вывели из состава «Зенита» из-за несоблюдения режима

По информации «Рейтинга букмекеров», у голкипера «Зенита» Андрея Лунева появились проблемы с соблюдением режима.
В последних матчах «Зенита» Лунев не попадает в заявку команды. Главный тренер питерцев Сергей Семак заявлял, что хроническое повреждение мешает вратарю тренироваться и играть.
«Главная проблема не в этом: к Андрею Луневу были применены дисциплинарные меры», – пишет издание.
- Летом футболист устроил скандал в аэропорту «Внуково», на него составляли протокол о мелком хулиганстве. Как писал телеграм-канал Baza, Лунев был в нетрезвом состоянии.
- Голкипер не играет с начала октября.
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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