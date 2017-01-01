Baza: пьяного Лунева задержали в аэропорту Внуково. Он оскорблял сотрудников

Как сообщает телеграм-канал Baza, в московском аэропорту Внуково полиция задержала голкипера «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.

Как утверждает источник, футболист устроил скандал перед посадкой на рейс до Санкт-Петербурга. Он находился в нетрезвом состоянии и вел себя неподобающим образом. Сначала Луневу сделали предупреждение, а после отказались пускать на борт самолета.

По словам работников авиакомпании «Россия», вратарь стал оскорблять их и нецензурно выражаться. Они вызвали полицию, которая забрала футболиста в отдел для оформления протокола.

Вчера Лунев в составе сборной России провел в запасе матч отбора к Евро-2020 с Кипром (1:0), который состоялся в Нижнем Новгороде.