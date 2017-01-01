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    Baza: пьяного Лунева задержали в аэропорту Внуково. Он оскорблял сотрудников

    Как сообщает телеграм-канал Baza, в московском аэропорту Внуково полиция задержала голкипера «Зенита» и сборной России Андрея Лунева.

    Как утверждает источник, футболист устроил скандал перед посадкой на рейс до Санкт-Петербурга. Он находился в нетрезвом состоянии и вел себя неподобающим образом. Сначала Луневу сделали предупреждение, а после отказались пускать на борт самолета.

    По словам работников авиакомпании «Россия», вратарь стал оскорблять их и нецензурно выражаться. Они вызвали полицию, которая забрала футболиста в отдел для оформления протокола.

    Вчера Лунев в составе сборной России провел в запасе матч отбора к Евро-2020 с Кипром (1:0), который состоялся в Нижнем Новгороде.

    Источник: Телеграм-канал Baza

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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3991

      Агасфер 1 минуту назад

      Это потому что вся шушера из Газпрома поддерживает Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +61

      55together 8 минут назад

      Мужик, 11-00 - значит можно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4150

      Старикан 9 минут назад

      Наверное очень сильно переживал, что в основу не попал... теперь ворота сборной могут вообще для него закрыться...

      1
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      Рейтинг: +861

      Derzkiy1 14 минут назад

      Игроки сборной не должны такого допускать ! В спорте боевых искусств таких презирают ,плохой пример для молодых , ибо у нас страна страдает от алкозависимости ! По мне на таких должны крест ставить

      1
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      Рейтинг: +391

      Muboraksho > Derzkiy1 5 минут назад

      Друг Мамаева наверное...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5833

      Asbjorn 17 минут назад

      Ну, хоть стулом никого не приложил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1244

      ухоженный крокодил 18 минут назад

      Видео нет, источник запрещенный в законе, а пи.до.ров поливающий его грящью до ху.я.
      Тот же источник утверждает, что Черчесов и Акенфеев д.рочили друг другу в центре зала ожидания.

      -3
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      Рейтинг: +161

      фанат джигурды 24 минуты назад

      Вёл себя нормально, пока не стал бомжом.

      1
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      Рейтинг: +29

      Kl0dus 54 минуты назад

      Ой дурааак. Ой дурааак. Ну вот нахуа?

      6
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      Рейтинг: +4

      deniscom2017 54 минуты назад

      Да это точно подстава чтоб разорвать контракт и отправить к кокоше

      0
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      Рейтинг: +2688

      владимир миронов 57 минут назад

      Очередной звездолет, кандидат на неприкасаемость.

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