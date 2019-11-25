Estadio Deportivo: Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Севилья»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в сферу интересов нескольких клубов из Европы, сообщает Estadio Deportivo.
«Севилья» ищет форварда, и Чалов находится в списке кандидатов. Также игроком интересуются «Челси» и «Ливерпуль».
- В этом сезоне РПЛ Чалов провел 17 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
- Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов приобрести Чалова за 29 млн евро.
Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой
Источник: «Р-Спорт»
Estadio Deportivo - спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года Estadio Deportivo продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).