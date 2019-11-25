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  • Estadio Deportivo: Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Севилья»

Estadio Deportivo: Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Севилья»

25 ноября 2019, 18:31
44

Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в сферу интересов нескольких клубов из Европы, сообщает Estadio Deportivo.

«Севилья» ищет форварда, и Чалов находится в списке кандидатов. Также игроком интересуются «Челси» и «Ливерпуль».

  • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 17 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
  • Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов приобрести Чалова за 29 млн евро.

Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой

Источник: «Р-Спорт»

Estadio Deportivo - спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года Estadio Deportivo продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Севилья Челси ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (44)
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InterMilLano1908
1574696874
Шутки шутками, но он идеальный вариант для Ливерпуля клопа... Под замену Фирмино, чистая отдянутая девятка. Жаль что уйдет в Челси ибо Абрамович хороший друг и поможет ЦСКА в эти тяжелые времена
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dinar7777dinar
1574697589
а реал барселона сити псж бавария? ахааахах ! останется в конюшне ! джуба постареет перебежит в женит !
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ufos73
1574701396
Я думаю он так же находится в списке у Тамбова и Томи, и к ним он ближе, чем к Челси или Ливеру )))
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Cules2013
1574702744
И на какой позиции он в этом списке кандидатов? Уж точно не на первых 3-х, а дальше в 99% случаев дело и не движется. Так что...
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Yev
1574702768
"В рабочий гудок"(газета Моршанского Губозакаточного завода): Чаловым интересуется повар рабочей столовой Зинаида
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_-G-F-_
1574710175
Почему все сразу за Ливерпуль зацепились? Определяемое слово ИНТЕРЕСУЮТСЯ. Талантливыми и потенциально талантливыми интересуются все топ клубы. Это норма. А вот список кандидатов это уже другое. В Севилье шансы, по-моему, есть. Испанская лига не такая контактная как наша - там возможностей забить или открыться меж линий значительно больше, что Чалову и нужно (все-таки эти открывания его основная фишка)
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hasked
1574711731
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laсotsi
1574721094
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TOL47
1574743382
Они просто еще не знают что им интересуются. Агенты как всегда разгоняют,мажоры
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paracetamol
1574786056
Началось. Сначала Миранчуков за 100 лямов, а сейчас этого неумеху за 30 предлагают. Идиотов ищут что-ли разворованные?
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