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    Estadio Deportivo: Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Севилья»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в сферу интересов нескольких клубов из Европы, сообщает Estadio Deportivo.

    «Севилья» ищет форварда, и Чалов находится в списке кандидатов. Также игроком интересуются «Челси» и «Ливерпуль».

    • В этом сезоне РПЛ Чалов провел 17 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
    • Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов приобрести Чалова за 29 млн евро.

    Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой

    Источник: «Р-Спорт»

    Estadio Deportivo - спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года Estadio Deportivo продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12669

      bset 7 минут назад

      Нет ничего удивительного. Молодой, талантливый, перспективный. Только журналисты никогда не напишут, какой он в этих списках кандидатов - может быть 100й, а может 200й)) Потому что крупные клубы всегда большое количество игроков мониторят.

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      Рейтинг: +1940

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Только Челси, как было не раз , помощь Абрама Гинеру. В игровом плане как представишь Абрахама и Федю, как небо и земля.

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