Estadio Deportivo: Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Севилья»

Estadio Deportivo - спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года Estadio Deportivo продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).