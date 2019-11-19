Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эвертон» готов зимой купить Чалова за 29 миллионов

19 ноября 2019, 12:51
25

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля давно следит за футболистом и в зимнее трансферное окно готов заплатить за его трансфер 25 миллионов фунтов (около 29,2 миллиона евро), утверждает ФАН. ЦСКА оценивает Чалова в 30 миллионов фунтов (35,1 миллиона евро).

Также сообщается, что интерес к 21-летнему форварду сохраняет «Кристал Пэлас», который уже пытался купить футболиста летом.

  • Летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.
  • По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько итальянских клубов.
  • В этом сезоне РПЛ Чалов сыграл 16 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

«Кристал Пэлас» может зимой сделать предложение по Чалову


Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Эвертон Кристал Пэлас Чалов Федор
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1574157814
Если это правда надо продавать и покупать нападающего
Ответить
_Kesh_Suntar_
1574158318
Опять мафия пошла!) И так умудрились купить у "Эвертона" Влашича за 15.7! )))
Ответить
ilichkadr
1574158912
Если утверждает ФАН, то похоже, что Эвертон» готов зимой купить Чалова за 29 миллионов рублей.
Ответить
Lester84
1574162063
Надо продавать!!! А потом брать в аренду как Влашича)))
Ответить
sochi-2013
1574162265
Жадность фраера сгубила! Дают- бери!
Ответить
Frankfurt Am Main
1574164825
Без шуток и без обид! Он максимум на 10 тянет, ну если и купят за 29.2 то догда они лохотроны.
Ответить
Derzkiy1
1574166219
Чалов в России самый перспективный нападающий и это факт , у него есть потенциал во всем (техника,удар,скорость) не мбаппе конечно, но для России он будет топ ! И после появления Головина на европейской арене к ЦСКА скауты топ чемпионатов будут испытывать интерес !
Ответить
BRO_football
1574167559
Утка. ФАН как источник новостей - полная хрень. Ни одни трансферные слухи от них не сбываются. ФАН так же известено как "фабрика троллей". Очень мутное СМИ. Плохая у них репутация.
Ответить
paracetamol
1574176805
Опять дешевый пиар. Он в сборной 8 матчей даже не отыграл. Как можно писать такую чушь!
Ответить
Фан666
1574182593
Бред. Дерево за 29 лямов, брехня. Эвертону хватило билялетдинова в свое время
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+