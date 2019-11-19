«Эвертон» готов зимой купить Чалова за 29 миллионов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Эвертон».
Клуб из Ливерпуля давно следит за футболистом и в зимнее трансферное окно готов заплатить за его трансфер 25 миллионов фунтов (около 29,2 миллиона евро), утверждает ФАН. ЦСКА оценивает Чалова в 30 миллионов фунтов (35,1 миллиона евро).
Также сообщается, что интерес к 21-летнему форварду сохраняет «Кристал Пэлас», который уже пытался купить футболиста летом.
- Летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.
- По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько итальянских клубов.
- В этом сезоне РПЛ Чалов сыграл 16 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.
«Кристал Пэлас» может зимой сделать предложение по Чалову
Источник: ФАН
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