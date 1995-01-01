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    «Эвертон» готов зимой купить Чалова за 29 миллионов

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Эвертон».

    Клуб из Ливерпуля давно следит за футболистом и в зимнее трансферное окно готов заплатить за его трансфер 25 миллионов фунтов (около 29,2 миллиона евро), утверждает ФАН. ЦСКА оценивает Чалова в 30 миллионов фунтов (35,1 миллиона евро).

    Также сообщается, что интерес к 21-летнему форварду сохраняет «Кристал Пэлас», который уже пытался купить футболиста летом.

    • Летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.
    • По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько итальянских клубов.
    • В этом сезоне РПЛ Чалов сыграл 16 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

    «Кристал Пэлас» может зимой сделать предложение по Чалову


    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2161

      Chesn0k 5 минут назад

      эвертон - кладбище талантов

      0
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      Рейтинг: +660

      solodealer 18 минут назад

      Точная дата покупки тоже, скорее всего, уде известна?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5153

      ilichkadr 38 минут назад

      Если утверждает ФАН, то похоже, что Эвертон» готов зимой купить Чалова за 29 миллионов рублей.

      1
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      Рейтинг: +660

      solodealer > ilichkadr 20 минут назад

      ...за 29,2, если быть точнее))+

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      Ответить
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      Рейтинг: +1751

      _Kesh_Suntar_ 48 минут назад

      Опять мафия пошла!) И так умудрились купить у "Эвертона" Влашича за 15.7! )))

      0
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      Рейтинг: +306

      Олег1204 56 минут назад

      Если это правда надо продавать и покупать нападающего

      2
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      Рейтинг: +660

      solodealer > Олег1204 19 минут назад

      ...продавать и покупать НАСТОЯЩЕГО нападающего?))+

      0
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      Рейтинг: +3777

      dinar7777dinar 1 час назад

      аахаххахахахахахаххах)))))))))))))

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      Рейтинг: +660

      solodealer > dinar7777dinar 19 минут назад

      охохохохохоохх)))++

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