«Эвертон» готов зимой купить Чалова за 29 миллионов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля давно следит за футболистом и в зимнее трансферное окно готов заплатить за его трансфер 25 миллионов фунтов (около 29,2 миллиона евро), утверждает ФАН. ЦСКА оценивает Чалова в 30 миллионов фунтов (35,1 миллиона евро).

Также сообщается, что интерес к 21-летнему форварду сохраняет «Кристал Пэлас», который уже пытался купить футболиста летом.

Летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова , на 21-летнего футболиста также претендуют несколько итальянских клубов.

, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько итальянских клубов. В этом сезоне РПЛ Чалов сыграл 16 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

«Кристал Пэлас» может зимой сделать предложение по Чалову



