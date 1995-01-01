«Кристал Пэлас» может зимой сделать предложение по Чалову

«Кристал Пэлас» не утратил интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщает Evening Standard.

По информации источника, покупка россиянина по-прежнему входит в планы главного тренера лондонской команды Роя Ходжсона.

Не исключено, что клуб предпримет попытку подписать форварда армейцев во время зимнего трансферного окна.

Летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, на 21-летнего футболиста также претендуют несколько итальянских клубов.