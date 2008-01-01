Журналист Панков: «Чалов интересен нескольким итальянским командам»

К форварду ЦСКА Федору Чалову есть интерес в Европе. Об этом рассказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Чалов уже дважды чуть не уехал в Европу. Три года назад, когда о нeм только начинали узнавать, «Рома» была близка к его трансферу, но переход не сложился по довольно странным причинам.

Летом ЦСКА не продал его в «Кристал Пэлас» за хорошие деньги. Сейчас говорят о том, что Федя интересен нескольким командам в Италии», – написал Панков в телеграм-канале.