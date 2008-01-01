Журналист Панков: «Чалов интересен нескольким итальянским командам»

После того как ЦСКА купит добротного Напа я думаю даже ЦСКА чалов уже будет не интересен... ооочень не стабильно играет, игрок ротации
К форварду ЦСКА Федору Чалову есть интерес в Европе. Об этом рассказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
«Чалов уже дважды чуть не уехал в Европу. Три года назад, когда о нeм только начинали узнавать, «Рома» была близка к его трансферу, но переход не сложился по довольно странным причинам.
Летом ЦСКА не продал его в «Кристал Пэлас» за хорошие деньги. Сейчас говорят о том, что Федя интересен нескольким командам в Италии», – написал Панков в телеграм-канале.
- Чалов не против провести всю карьеру в ЦСКА.
- В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил четыре гола, сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
Аудитория в телеграме - более 700 подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.