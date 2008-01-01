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    Журналист Панков: «Чалов интересен нескольким итальянским командам»

    К форварду ЦСКА Федору Чалову есть интерес в Европе. Об этом рассказал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

    «Чалов уже дважды чуть не уехал в Европу. Три года назад, когда о нeм только начинали узнавать, «Рома» была близка к его трансферу, но переход не сложился по довольно странным причинам.

    Летом ЦСКА не продал его в «Кристал Пэлас» за хорошие деньги. Сейчас говорят о том, что Федя интересен нескольким командам в Италии», – написал Панков в телеграм-канале.

    • Чалов не против провести всю карьеру в ЦСКА.
    • В текущем сезоне РПЛ форвард не пропустил ни одного матча, забил четыре гола, сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Аудитория в телеграме - более 700 подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2262

      InterMilLano1908 1 час назад

      После того как ЦСКА купит добротного Напа я думаю даже ЦСКА чалов уже будет не интересен... ооочень не стабильно играет, игрок ротации

      2
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      Рейтинг: +190

      ZEVS71 > InterMilLano1908 1 час назад

      Согласен. Поэтому и не в первой сборной. Пеналь бил мяч от вратаря прямо к нему отскочил.Че стоял смотрел?

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