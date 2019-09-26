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    Чалов: «Не против провести всю карьеру в ЦСКА, но хотелось бы попробовать свои силы в другом чемпионате»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов заявил, что счастлив в московском клубе, но это не влияет на его желание поиграть в другом чемпионате.

    «В детстве посмотрел первый матч с «Локомотивом» и начал болеть за ЦСКА. Мой дом находится рядом с ареной армейцев. В начале я пошел в «Динамо», мне там не понравилось, я пришел в ЦСКА и остался.

    Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате», – сказал 21-летний футболист.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор нападающий провел 98 матчей, забил 34 гола и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sport24

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