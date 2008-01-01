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    Слуцкий: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о своем возможном увольнении из клуба.

    «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды. Я не волнуюсь за себя. Никогда не делаю этого. Я думаю исключительно о команде. Для меня важно только это.

    Могу понять наших болельщиков. Если мы проигрываем несколько матчей подряд, то им больно. Как и игрокам, и мне, всем нам. Это сложная ситуация. Со стороны фанатов это нормальная реакция», – сказал Слуцкий.

    Источник: Omroep Gelderland

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10186

      vka1970 6 минут назад

      Нормальная реакция нормального тренера.
      А Дзюба наверное обиделся бы и выдал свою коронную фразу про тренеришек.)))
      Медведев спел бы про супер державу и неприкасаемых.
      А Миллер продолжал бы набивать свои карманы нефте долларами и в ус не дуть.

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