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  • Слуцкий: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды»

Слуцкий: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды»

25 ноября 2019, 00:36
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о своем возможном увольнении из клуба.

«Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды. Я не волнуюсь за себя. Никогда не делаю этого. Я думаю исключительно о команде. Для меня важно только это.

Могу понять наших болельщиков. Если мы проигрываем несколько матчей подряд, то им больно. Как и игрокам, и мне, всем нам. Это сложная ситуация. Со стороны фанатов это нормальная реакция», – сказал Слуцкий.

Источник: Omroep Gelderland
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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vka1970
1574635255
Нормальная реакция нормального тренера. А Дзюба наверное обиделся бы и выдал свою коронную фразу про тренеришек.))) Медведев спел бы про супер державу и неприкасаемых. А Миллер продолжал бы набивать свои карманы нефте долларами и в ус не дуть.
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