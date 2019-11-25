Слуцкий: «Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о своем возможном увольнении из клуба.

В воскресенье команда из Арнема проиграла «Спарте».

«Витесс» потерпел четыре поражения подряд в чемпионате Голландии с общим счетом 2:8.

Фанаты запустили хештег #SlutskyOut.

«Я беспокоюсь не о своей должности, а о том, как улучшить игру команды. Я не волнуюсь за себя. Никогда не делаю этого. Я думаю исключительно о команде. Для меня важно только это.

Могу понять наших болельщиков. Если мы проигрываем несколько матчей подряд, то им больно. Как и игрокам, и мне, всем нам. Это сложная ситуация. Со стороны фанатов это нормальная реакция», – сказал Слуцкий.