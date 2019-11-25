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    Завершился 17-й тур РПЛ: «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» победили

    Завершился 17-й тур чемпионата России.

    Ниже – все результаты тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Влашич, 75.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Сочи – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.

    Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 29; 0:2 – Аде (в свои ворота), 33; 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Понсе (с пенальти), 36; 0:2 – Роши, 75; 1:2 – Скофлек, 90+1.

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп (с пенальти), 33; 2:1 – Филипп (с пенальти), 90.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2019 06:25
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2

      аноним567 24 ноября 2019, 23:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках!
      Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные!
      Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп!
      ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1475
      Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года
      были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя!
      Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать!
      Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать.
      Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день.
      Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.

      -5
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      Рейтинг: +18277

      ilichkadr > аноним567 25 ноября 2019, 08:55

      Тебе лечиться надо. Деньги надо зарабатывать, а не поднимать, ибо дураков разбрасывать их всё меньше и меньше.

      0
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      Рейтинг: -7

      olnazubov 24 ноября 2019, 22:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-------- https://bit.vodka/poyas

      -4
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 24 ноября 2019, 20:02

      Немец опустился на уровень "поросятника"! Грустное зрелище...

      3
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      Рейтинг: +67642

      portero 24 ноября 2019, 19:24

      погодка блин уже не футбольная

      1
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 24 ноября 2019, 13:26

      по идее сенсаций быть не должно, то что ростов проиграл динамо не такая уж и странность, ростовчане начали сдавать, и всё после слитого кубка и обидной ничьи с краснодаром, настроя совсем нет, это карма для Валеры, нечего сливать матчи

      0
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      Рейтинг: +4116

      Кузьмич на трибуне > NEONFOL 24 ноября 2019, 14:10

      Похоже там беда в другом. Похоже банкротят Ростов , так же ка обанкротили Кубань, Анжи.

      3
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > NEONFOL 24 ноября 2019, 17:10

      обидная ничья? вам повезло что раньше не приговорили ваш автобус

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      Рейтинг: +11568

      alex1951 24 ноября 2019, 12:35

      Скоро команды пойдут на новогодний отдых.
      Поэтому абсолютно ясно,что все перед паузой хотят показать все на что способны.....Тут не до прогнозов......
      Хотя многие намекают на судей.....вершителей судеб.
      А если так ,то надо приглашать из нейтральных стран....а как еще?

      1
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      Рейтинг: +4116

      Кузьмич на трибуне 24 ноября 2019, 11:11

      Сегодня Коняшки дома , а Свинки и Бычки на выезде будут доказывать свою состоятельность. Соперники у всех примерно равные по силам. Предвкушаю интересные поединки. Пожелаю всем получить порцию положительных эмоций. Очень прошу игроков ": Без грубости и травм."

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 ноября 2019, 22:30

      «Зенит» мог бы не обыграть «Рубин», но это выглядело бы абсурдно!

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 ноября 2019, 22:26

      У какого-то колхозника так пукан сгорел, что со всех аккаунтов заминусовал все мои комментарии за всё время, уже больше 350 минусов. Вот это болезнь у человека, конечно!))) И не лень?!)))

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Shotlandets86 24 ноября 2019, 10:54

      Я тебе помогу выйти в плюс....

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Shotlandets86 24 ноября 2019, 12:05

      Будь добр , кого ты называешь колхозниками ? Здесь вроде про футбол люди пишут , а ты про огород , не туда попал !

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > ROSTOV SUPER 24 ноября 2019, 12:25

      И в дополнение , ты кого то называешь колхозником , а сам то ты кто , при этом уровне общения ? Не иначе , как грязное быдло !

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > sssrspartak 25 ноября 2019, 00:13

      Вроде нормальным тебя считал , а ты повелся на басни бандеровца , у меня других акков нет , а администрация спит , когда этот бандеровец лезет в политику и обсирает нашу страну ( зайди к нему в историю и почитай его комменты ) . Если ты Россиянин , надеюсь у тебя пропадет желание подмахивать этому бандеровскому идиоту !

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 25 ноября 2019, 00:18

      Лечи свою голову и не лезь в нашу страну со своей бандеровщиной !

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      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 25 ноября 2019, 00:24

      Нашлись люди , которым надоело терпеть твои бандеровские выходки , поплачь теперь !

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 25 ноября 2019, 00:32

      Вот оно че в жизни бывает , подметало-подтиралыч-высералыч ! Обижен ты жизнью , но другого ты не заслуживаешь !

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      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > sssrspartak 25 ноября 2019, 00:39

      Прежде чем оскорблять , зайди в мою историю , посмотри сколько я на этом сайте присутствую , посмотри сколько у меня медалей , а потом бандеровцу подмахивай !

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      Рейтинг: +3545

      aaaaahhhh 23 ноября 2019, 22:08

      бомжи оба гола из офсайда....:))))

      3
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      Рейтинг: +67642

      portero > aaaaahhhh 24 ноября 2019, 19:30

      так понимаю игру не смотрели, но слышали что было два из офсайда, у Рубина и Зенита по голу ....

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