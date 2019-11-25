Завершился 17-й тур РПЛ: «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» победили

Завершился 17-й тур чемпионата России.
Ниже – все результаты тура.
Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Влашич, 75.
Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0
Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.
Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Крыховяк, 29; 0:2 – Аде (в свои ворота), 33; 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.
Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Понсе (с пенальти), 36; 0:2 – Роши, 75; 1:2 – Скофлек, 90+1.
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп (с пенальти), 33; 2:1 – Филипп (с пенальти), 90.