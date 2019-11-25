Завершился 17-й тур РПЛ: «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» победили

Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках!
Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные!
Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп!
ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1475
Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года
были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя!
Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать!
Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать.
Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день.
Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.
Завершился 17-й тур чемпионата России.
Ниже – все результаты тура.
Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Влашич, 75.
Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0
Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.
Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Крыховяк, 29; 0:2 – Аде (в свои ворота), 33; 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.
Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Понсе (с пенальти), 36; 0:2 – Роши, 75; 1:2 – Скофлек, 90+1.
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп (с пенальти), 33; 2:1 – Филипп (с пенальти), 90.