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  • Завершился 17-й тур РПЛ: «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» победили

Завершился 17-й тур РПЛ: «Спартак» сыграл вничью с «Уралом». «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» победили

25 ноября 2019, 06:25
41

Завершился 17-й тур чемпионата России.

Ниже – все результаты тура.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Влашич, 75.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Сочи – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.

Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 29; 0:2 – Аде (в свои ворота), 33; 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Понсе (с пенальти), 36; 0:2 – Роши, 75; 1:2 – Скофлек, 90+1.

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 13; 1:1 – Филипп (с пенальти), 33; 2:1 – Филипп (с пенальти), 90.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Локомотив Оренбург Ахмат Рубин Зенит Динамо Ростов Уфа Сочи Урал Спартак Арсенал Краснодар ЦСКА Крылья Советов
Комментарии (41)
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vladimirlapin
1574470298
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://yas.li/press
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portero
1574518537
Эх Ростов, надо наказывать за такие ошибки ...
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GoLenaStop
1574522867
Радуйся, гнилая Москва, теперь спиртак и твоё сраное динамо не может кончить без судей... Подонки! Ростсельмаш - ЛУЧШИЙ!!!! Судьи - пошли на х.у.й!!!!
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Shotlandets86
1574523866
Колхозники заныли.)))
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aaaaahhhh
1574536107
бомжи оба гола из офсайда....:))))
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Shotlandets86
1574537218
У какого-то колхозника так пукан сгорел, что со всех аккаунтов заминусовал все мои комментарии за всё время, уже больше 350 минусов. Вот это болезнь у человека, конечно!))) И не лень?!)))
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portero
1574612650
погодка блин уже не футбольная
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Scorp 63
1574614934
Немец опустился на уровень "поросятника"! Грустное зрелище...
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olnazubov
1574623644
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано-------- https://bit.vodka/poyas
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аноним567
1574627076
Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках! Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные! Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп! ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1475 Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя! Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать! Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать. Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день. Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.
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