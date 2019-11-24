Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Арсенал - Краснодар

24.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 17 тур Арсенал - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 2:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
19 мая, воскресенье 16:30 Арсенал 0:3 Краснодар
15 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
14 апреля, суббота 19:00 Краснодар 3:0 Арсенал
12 тур
29 сентября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 17:00 Краснодар 2:0 Арсенал
10 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 15:30 Арсенал 0:3 Краснодар
9 тур
28 сентября, воскресенье 18:30 Краснодар 3:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +619

    lNeTl 25 ноября 2019, 00:58

    Ткачёв это топ и очень недооценённый футболист, выкладывается на все 100% на поле.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 24 ноября 2019, 18:34

    Сафонище просто красавчик!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +174

    iurylario 24 ноября 2019, 16:36

    давайте 2-2 а то уже скучно смотреть

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 14 ноября 2019, 12:30

    Арсенал обязан выиграть у себя дома.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > vladimir-7 24 ноября 2019, 15:10

    А мы считаем по другому!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 