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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Крылья Советов

24.11.2019, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 17 тур ЦСКА - Крылья Советов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
1 тур
14 июля, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 ЦСКА 6:0 Крылья Советов
1 тур
31 июля, вторник 19:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
2 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
7 тур
18 сентября, воскресенье 17:15 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
21 ноября, суббота 14:00 ЦСКА 0:2 Крылья Советов
2 тур
24 июля, пятница 19:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
2 марта, понедельник 18:00 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
6 тур
26 августа, воскресенье 16:30 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Marbella Cup 2012
За 5-8 места,
6 февраля, понедельник 14:30 ЦСКА 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
25 июля, понедельник 19:30 ЦСКА 2:1 Крылья Советов
2 тур
25 мая, среда 19:00 Крылья Советов 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 4:3 Крылья Советов
13 тур
19 июля, понедельник 20:00 Крылья Советов 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
12 сентября, суббота 16:15 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
7 тур
3 мая, воскресенье 13:00 Крылья Советов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
3 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
2 тур
22 марта, суббота 14:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
28 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 4:2 Крылья Советов
14 тур
24 июня, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 26 февраля, понедельник 14:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1/8 финала
ответный матч		 18 февраля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
12 тур
23 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
6 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 ЦСКА
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
24 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
15 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 ЦСКА
2 тур
17 марта, суббота 00:00 ЦСКА 0:3 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Крылья Советов
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 ЦСКА
8 тур
16 мая, суббота 00:00 ЦСКА 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
23 тур
17 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Крылья Советов
6 тур
6 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июня, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
21 тур
27 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 ЦСКА
14 тур
26 мая, четверг 00:00 ЦСКА 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Крылья Советов 2:0 ЦСКА
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 ноября 2019, 20:21

    Рыжиков молодец!Отличный вратарь!С годами всё опытнее стоит на воротах.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 ноября 2019, 20:01

    Всем добрый вечер и хорошего просмотра.Уважаю Крылышки.Но сегодня я за КОНЕЙ! Посмотреть трансляцию можно тут https://reallook.ru/cska-krylja-sovetov-prjamaja-transljacija-24-11-2019-2/ ,http://renkino.ru/online/prjamoj_ehfir/futbol_cska_krylja_sovetov_24_11_2019_top100_92/21-1-0-1322 пока не заблокировали

    2
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    Рейтинг: +174

    iurylario 24 ноября 2019, 19:21

    чалов в челси рано будет забивать надо больше

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 24 ноября 2019, 14:59

    После Сборных, мы ваше не какие! Игра против Тамбова и Уфы показатель! Еще думаю именно снами закроются "автобус", а с другими командами играли открытый футбол!

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    Рейтинг: +2231

    river31 24 ноября 2019, 13:45

    Удачи армии!!!

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