ЦСКА - Крылья Советов

Рыжиков молодец!Отличный вратарь!С годами всё опытнее стоит на воротах.
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|16:30
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|30 тур
|26 мая, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|6:0
|Крылья Советов
|1 тур
|31 июля, вторник
|19:00
|Крылья Советов
|0:0
|ЦСКА
|21 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|1:2
|ЦСКА
|16 тур
|21 ноября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|0:2
|Крылья Советов
|2 тур
|24 июля, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|1/4 финала
|2 марта, понедельник
|18:00
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|24 тур
|5 апреля, суббота
|16:30
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|2 тур
|22 июля, понедельник
|20:00
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|20 тур
|9 марта, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|За 5-8 места,
|6 февраля, понедельник
|14:30
|ЦСКА
|1:0
|Крылья Советов
|17 тур
|25 июля, понедельник
|19:30
|ЦСКА
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Крылья Советов
|0:3
|ЦСКА
|27 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|4:3
|Крылья Советов
|13 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Крылья Советов
|0:1
|ЦСКА
|21 тур
|12 сентября, суббота
|16:15
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|13:00
|Крылья Советов
|1:3
|ЦСКА
|16 тур
|3 августа, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|2 тур
|22 марта, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|28 тур
|28 октября, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|4:2
|Крылья Советов
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|26 февраля, понедельник
|14:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1/8 финала
ответный матч
|18 февраля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|8 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|12 тур
|23 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|2:2
|ЦСКА
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|5:0
|Крылья Советов
|28 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|3 тур
|27 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|22 тур
|24 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|18 тур
|3 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|15 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|16 тур
|11 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|ЦСКА
|2 тур
|17 марта, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:3
|Крылья Советов
|17 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|2:0
|Крылья Советов
|3 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|ЦСКА
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|ЦСКА
|3:0
|Крылья Советов
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|23 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Крылья Советов
|6 тур
|6 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|ЦСКА
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|ЦСКА
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|ЦСКА
|4:1
|Крылья Советов
|21 тур
|27 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|ЦСКА
|14 тур
|26 мая, четверг
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Крылья Советов
|36 тур
|10 ноября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|ЦСКА
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|4:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Рыжиков молодец!Отличный вратарь!С годами всё опытнее стоит на воротах.
Всем добрый вечер и хорошего просмотра.Уважаю Крылышки.Но сегодня я за КОНЕЙ! Посмотреть трансляцию можно тут https://reallook.ru/cska-krylja-sovetov-prjamaja-transljacija-24-11-2019-2/ ,http://renkino.ru/online/prjamoj_ehfir/futbol_cska_krylja_sovetov_24_11_2019_top100_92/21-1-0-1322 пока не заблокировали
После Сборных, мы ваше не какие! Игра против Тамбова и Уфы показатель! Еще думаю именно снами закроются "автобус", а с другими командами играли открытый футбол!