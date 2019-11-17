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  • Неймар лайкнул пост Ривалдо с критикой Тите. Тренер дал 10-й номер сборной Бразилии Пакете

Неймар лайкнул пост Ривалдо с критикой Тите. Тренер дал 10-й номер сборной Бразилии Пакете

17 ноября 2019, 14:35
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Главный тренер сборной Бразилии Тите определил, что под 10-м номером в команде будет играть полузащитник Лукас Пакета. Решение раскритиковал бывший форвард бразильцев Ривалдо, а лайк под его словами поставил нападающий «ПСЖ» Неймар.

«После просмотра матча Бразилия – Аргентина (0:1) мне стало жалко, что стало с 10-м номером. Футболку с ним уважают во всем мире, а теперь она у Пакеты. Вина лежит на тренерском штабе, он отвечает за ценность этой майки. Этот номер предназначен только для основного футболиста», – считает Ривалдо.

  • Единственный гол в указанном матче забил Лионель Месси.
  • Неймар, будучи в сборной, сам играет под 10-м номером.
  • Сейчас форвард травмирован.

Источник: инстаграм Ривалдо
Бразилия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Милан Неймар Пакета Лукас
Комментарии (3)
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Черкизовский Кот
1573992398
Новость желтее маек сборной Бразилии.
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Garrincha58
1573992452
сейчас её никто не заслуживает
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Kulimen
1574002783
Инстаграм - это конечно территория Неймара
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