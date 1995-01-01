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    Неймар лайкнул пост Ривалдо с критикой Тите. Тренер дал 10-й номер сборной Бразилии Пакете

    Главный тренер сборной Бразилии Тите определил, что под 10-м номером в команде будет играть полузащитник Лукас Пакета. Решение раскритиковал бывший форвард бразильцев Ривалдо, а лайк под его словами поставил нападающий «ПСЖ» Неймар.

    «После просмотра матча Бразилия – Аргентина (0:1) мне стало жалко, что стало с 10-м номером. Футболку с ним уважают во всем мире, а теперь она у Пакеты. Вина лежит на тренерском штабе, он отвечает за ценность этой майки. Этот номер предназначен только для основного футболиста», – считает Ривалдо.

    • Единственный гол в указанном матче забил Лионель Месси.
    • Неймар, будучи в сборной, сам играет под 10-м номером.
    • Сейчас форвард травмирован.

    Источник: инстаграм Ривалдо

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8227

      KLIM777 52 минуты назад

      пакета нормальный игрок в отличие от петушка из Парижа, который с больничного не вылазит весь сезон. В 27 лет ничего не добился, кроме крутого инстаграма.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11279

      Garrincha58 1 час назад

      сейчас её никто не заслуживает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Новость желтее маек сборной Бразилии.

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