Неймар лайкнул пост Ривалдо с критикой Тите. Тренер дал 10-й номер сборной Бразилии Пакете

Главный тренер сборной Бразилии Тите определил, что под 10-м номером в команде будет играть полузащитник Лукас Пакета. Решение раскритиковал бывший форвард бразильцев Ривалдо, а лайк под его словами поставил нападающий «ПСЖ» Неймар.
«После просмотра матча Бразилия – Аргентина (0:1) мне стало жалко, что стало с 10-м номером. Футболку с ним уважают во всем мире, а теперь она у Пакеты. Вина лежит на тренерском штабе, он отвечает за ценность этой майки. Этот номер предназначен только для основного футболиста», – считает Ривалдо.
- Единственный гол в указанном матче забил Лионель Месси.
- Неймар, будучи в сборной, сам играет под 10-м номером.
- Сейчас форвард травмирован.
Источник: инстаграм Ривалдо