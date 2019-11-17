Неймар лайкнул пост Ривалдо с критикой Тите. Тренер дал 10-й номер сборной Бразилии Пакете

Главный тренер сборной Бразилии Тите определил, что под 10-м номером в команде будет играть полузащитник Лукас Пакета. Решение раскритиковал бывший форвард бразильцев Ривалдо, а лайк под его словами поставил нападающий «ПСЖ» Неймар.

«После просмотра матча Бразилия – Аргентина (0:1) мне стало жалко, что стало с 10-м номером. Футболку с ним уважают во всем мире, а теперь она у Пакеты. Вина лежит на тренерском штабе, он отвечает за ценность этой майки. Этот номер предназначен только для основного футболиста», – считает Ривалдо.