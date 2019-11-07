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  • Уткин: «Матчами «Локомотива» с «Ювентусом» гордиться не нужно»

Уткин: «Матчами «Локомотива» с «Ювентусом» гордиться не нужно»

7 ноября 2019, 17:38
25

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Локомотив» сыграл в Лиге чемпионов примерно так, как и должен был, как надо было сыграть. Шансов не было. И матчи были разными. Матчем в Москве с «Атлетико», я считаю, гордиться совершенно не обязательно.

«Атлетико» другие команды – в частности, «Байер», который «Локомотив» обыграл – создали проблемы, а «Локомотив» не создал. Матчем в Турине, я думаю, тоже гордиться не нужно. Потому что забили, стояли. Пока «Ювентус» не вспомнил, что можно бить издали, прошло какое-то время. Потом два раза ударили – пропустили.

И вот этим матчем в Москве, мне кажется, тоже гордиться не нужно. Это повод для гордости до сих пор у некоторых болельщиков «Ростова». Когда они обыграли у себя «Баварию», которой уже точно ничего не было надо, и считали, что это какой-то выдающийся момент. А выдающимся моментом был вечер в Ростове, когда люди пошли болеть за свою команду и увидели не то, как она растерялась, посмотрев на большого босса, а как она дала бой.

И «Локомотив» дал бой. На переполненном стадионе. И вы это никогда не забудете. Вы пошли, и они для вас сыграли. Это по-настоящему красиво и честно. Не то чтобы по-мужски или как-то мудро, но очень по-настоящему, по-пацански. Уважаю «Локомотив», – сказал Уткин.

Смородская: «Мне понравился «Локомотив» вчера. Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным»

Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Атлетико Уткин Василий
Комментарии (25)
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polt
1573138247
Пусть проиграли , но это была ИГРА, в отличие от импотентного Зенита.
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FCTB
1573138322
А Вася, чтобы промолчать не может. Нужно обязательно свои 5 копеек вставить
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Бриг
1573139050
Начал за упокой, кончил за здравие. Забыл, наверное, чего хотел.
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Play
1573139258
Локомотив получил то, что заслужил. Много было разговоров о том, что Ювентус сейчас не такая машина, выигрывает в основном минимально, пропускает почти в каждом матче. А в итоге мы видим как Гильерме, привезший гол, на 80й минуте не вводит мяч в игру и тянет время, будто команда выигрывает, вы на что рассчитываете? Вы на каком месте в таблице? Вам нужно выигрывать, одно очко или ноль разницы нет, когда нужны три. Комментаторы Матча тоже великолепны, 1я минута - этот Ювентус можно обыгрывать, он не так силён, Локомотиву не повезло в прошлом матче; 85я минута - Сёмин делает замену, хорошо, тем самым можно украсть у Ювентуса ещё несколько секунд; 90я минута - (ввод мяча из аута) так не торопиться, нужно потянуть время, выстоять. Да вы гоните. И получили по делу, вы зачем играете в Лиге Чемпионов? А то раздули дискуссию, вот уступили Португалии третью путёвку в ЛЧ, а нафиг она нам нужна если играть некому. Наши команды выходят в Лигу Чемпионов только для того, чтобы биться за Лигу Европы, это уникальный парадокс, да и то не выходит зачастую.
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Kollljan
1573139469
Семину давно пора на пенсию.
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Taps
1573140214
Мерзавец ...
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eleng
1573144649
Играл Локо хорошо, моментами - просто отлично, в конце начали бояться проиграть ... Странные замены, короче смазалось впечатление на последних минутах. Юве, как будто почувствовал слабину...
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Loko_Roma
1573146051
Вот понимаешь, уйдет Палыч и собственно все закончится
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Кузьмич на трибуне
1573146811
Гордится точно не нужно. Две основные причины, которые испортили игру. Первый гол-позор вратаря. И не нужно говорить , что всяко бывает. такого бывать не должно!!!! Сравняли счёт и могли ещё забить и могли пропустить. Это игра и за то что боролись спасибо. Но как на последних секундах , когда нужно просто выносить мяч , желательно на чужую половину, и в аут, поближе к угловому флажку??? как можно пропустить ещё один гол??? гол который дал Юве 3 очка, и лишил Локо желанного и очень нужного очка.
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АКС-74У
1573146882
Мне Ювентус в этих двух матчах абсолютно не понравился. Кто решил, что у него защита лучшая в Италии? Представил на месте ЛОКО немецкий БР Лейпциг, он раскатал бы этих медленных также , как бомжей!
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