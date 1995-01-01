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    Уткин: «Матчами «Локомотива» с «Ювентусом» гордиться не нужно»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

    «Локомотив» сыграл в Лиге чемпионов примерно так, как и должен был, как надо было сыграть. Шансов не было. И матчи были разными. Матчем в Москве с «Атлетико», я считаю, гордиться совершенно не обязательно.

    «Атлетико» другие команды – в частности, «Байер», который «Локомотив» обыграл – создали проблемы, а «Локомотив» не создал. Матчем в Турине, я думаю, тоже гордиться не нужно. Потому что забили, стояли. Пока «Ювентус» не вспомнил, что можно бить издали, прошло какое-то время. Потом два раза ударили – пропустили.

    И вот этим матчем в Москве, мне кажется, тоже гордиться не нужно. Это повод для гордости до сих пор у некоторых болельщиков «Ростова». Когда они обыграли у себя «Баварию», которой уже точно ничего не было надо, и считали, что это какой-то выдающийся момент. А выдающимся моментом был вечер в Ростове, когда люди пошли болеть за свою команду и увидели не то, как она растерялась, посмотрев на большого босса, а как она дала бой.

    И «Локомотив» дал бой. На переполненном стадионе. И вы это никогда не забудете. Вы пошли, и они для вас сыграли. Это по-настоящему красиво и честно. Не то чтобы по-мужски или как-то мудро, но очень по-настоящему, по-пацански. Уважаю «Локомотив», – сказал Уткин.

    Смородская: «Мне понравился «Локомотив» вчера. Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным»

    Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +712

      Taps 7 минут назад

      Мерзавец ...

      0
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      Рейтинг: +320

      Спартач80 18 минут назад

      Уася,ты бредишь...

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      Рейтинг: +1700

      Kollljan 19 минут назад

      Семину давно пора на пенсию.

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      Рейтинг: +202

      Play 23 минуты назад

      Локомотив получил то, что заслужил. Много было разговоров о том, что Ювентус сейчас не такая машина, выигрывает в основном минимально, пропускает почти в каждом матче. А в итоге мы видим как Гильерме, привезший гол, на 80й минуте не вводит мяч в игру и тянет время, будто команда выигрывает, вы на что рассчитываете? Вы на каком месте в таблице? Вам нужно выигрывать, одно очко или ноль разницы нет, когда нужны три. Комментаторы Матча тоже великолепны, 1я минута - этот Ювентус можно обыгрывать, он не так силён, Локомотиву не повезло в прошлом матче; 85я минута - Сёмин делает замену, хорошо, тем самым можно украсть у Ювентуса ещё несколько секунд; 90я минута - (ввод мяча из аута) так не торопиться, нужно потянуть время, выстоять. Да вы гоните. И получили по делу, вы зачем играете в Лиге Чемпионов? А то раздули дискуссию, вот уступили Португалии третью путёвку в ЛЧ, а нафиг она нам нужна если играть некому. Наши команды выходят в Лигу Чемпионов только для того, чтобы биться за Лигу Европы, это уникальный парадокс, да и то не выходит зачастую.

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      Рейтинг: 0

      PersonalJesus > Play 9 минут назад

      Да успокойся ты уже, долго ты будешь один и тот же текст на всех сайтах постить и новостях? Кто заказал - газпром?
      Народ, серьезно, либо у человека крыша едет, желчь, успокоиться не может, весь день копируют одно и то же везде, либо проплаченный

      Апдейт - у этого товарища, как минимум только на этом сайте 2 таких текста, гляньте профиль.

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      Рейтинг: +1340

      Бриг 26 минут назад

      Начал за упокой, кончил за здравие. Забыл, наверное, чего хотел.

      0
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      Рейтинг: +3134

      polt 38 минут назад

      Респект Семину!!!

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      Рейтинг: +390

      FCTB 38 минут назад

      А Вася, чтобы промолчать не может. Нужно обязательно свои 5 копеек вставить

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      Рейтинг: +3134

      polt 39 минут назад

      Пусть проиграли , но это была ИГРА, в отличие от импотентного Зенита.

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      Рейтинг: +482

      KPCCSPB > polt 26 минут назад

      Так Малкома нету, Кокорин подвёл, а всё это нападение что сейчас, это так для РПЛ, а середина поля сейчас дно тоже ещё , Барриос один рулит считай, если его продадут, очень печально всё будет. Оздоева и Шатова надо просто продать реще

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      Рейтинг: +202

      Play > KPCCSPB 23 минуты назад

      Тебя послушать, так Зенит самая слабоукомплектованная команда РПЛ, это-то команда в которую трансферы вагонами везут, что тогда про остальных говорить

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