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  • Смородская: «Мне понравился «Локомотив» вчера. Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным»

Смородская: «Мне понравился «Локомотив» вчера. Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным»

7 ноября 2019, 16:54
9

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала домашний матч москвичей с «Ювентусом» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне понравился «Локомотив» вчера. Выглядели очень достойно и чуть-чуть не дотерпели. Для ничьей не хватило удачи. Все свои игровые задачи они решили: «связали» главных нападающих, не дав, в том числе Роналду, ничего сделать. Тем не менее «Ювентус» – очень сильная команда. «Локомотиву» немного не повезло.

Такая игра взбодрит «Локо». Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным. Секрет хорошей игры «Локомотива» в том, что сложилась команда амбициозных людей, которые хотят себя показать, дотерпеть и сделать хорошо. Молодцы, я поздравляю их», – сказала Смородская.

Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве


Источник: «Рейтинг букмекеров»
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Смородская Ольга
Комментарии (9)
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erma
1573135569
Вон Славия, не стала терпеть, а просто сыграла в хороший футбол с Барсой. Ну и Зальцбург хорош. Наши же клубы - это вечные терпилы с комплексом неполноценности.
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Старикан
1573139691
Все успехи всегда светятся на табло! Но это не про наши клубы...
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BAIv
1573141214
Оля поражение не может быть успехом, хорошо что эту овцу убрали из Локо.
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Антибиотик
1573145170
Бабке на зоне нужно давно сидеть, а она вьюхи раздает.
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Фан666
1573145540
Ну да, последнее место для нас всегда успех.
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Smekaev
1573148672
Вот потому ее и нельзя к футболу даже близко подпускать! ******** 2 матча с Юве, с Атлетико сыграли так, что всем было ясно, кто тут в футбол играть умеет, а кто нет. А эта дура считает такое выступление успешным! И, главное, дофига таких людей у нас!:(
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general.lizyukov
1573159062
два поражения - успешное выступление? хороший был директор у паровозов
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пряник929
1573189674
Извращенка.... она не любит Локо и радуется поражениям....
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