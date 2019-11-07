Смородская: «Мне понравился «Локомотив» вчера. Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала домашний матч москвичей с «Ювентусом» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мне понравился «Локомотив» вчера. Выглядели очень достойно и чуть-чуть не дотерпели. Для ничьей не хватило удачи. Все свои игровые задачи они решили: «связали» главных нападающих, не дав, в том числе Роналду, ничего сделать. Тем не менее «Ювентус» – очень сильная команда. «Локомотиву» немного не повезло.

Такая игра взбодрит «Локо». Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным. Секрет хорошей игры «Локомотива» в том, что сложилась команда амбициозных людей, которые хотят себя показать, дотерпеть и сделать хорошо. Молодцы, я поздравляю их», – сказала Смородская.

Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве



