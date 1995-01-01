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    Смородская: «Мне понравился «Локомотив» вчера. Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала домашний матч москвичей с «Ювентусом» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мне понравился «Локомотив» вчера. Выглядели очень достойно и чуть-чуть не дотерпели. Для ничьей не хватило удачи. Все свои игровые задачи они решили: «связали» главных нападающих, не дав, в том числе Роналду, ничего сделать. Тем не менее «Ювентус» – очень сильная команда. «Локомотиву» немного не повезло.

    Такая игра взбодрит «Локо». Их выступление в Лиге чемпионов можно назвать успешным. Секрет хорошей игры «Локомотива» в том, что сложилась команда амбициозных людей, которые хотят себя показать, дотерпеть и сделать хорошо. Молодцы, я поздравляю их», – сказала Смородская.

    Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве


    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5371

      Старикан 15 минут назад

      Все успехи всегда светятся на табло! Но это не про наши клубы...

      0
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      Рейтинг: +2043

      erma 1 час назад

      Вон Славия, не стала терпеть, а просто сыграла в хороший футбол с Барсой. Ну и Зальцбург хорош. Наши же клубы - это вечные терпилы с комплексом неполноценности.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2090

      raritet > erma 21 минуту назад

      Да, это точно. Славией вот можно гордится . Бились вчера, как львы.

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