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  • Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве

Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве

6 ноября 2019, 22:47
218

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» переиграл «Локомотив». У итальянцев первым отличился Аарон Рэмзи, после того как вратарь Гилерме пропустил мяч между ног.

У россиян мяч в ворота соперника отправил полузащитник Алексей Миранчук, он забил и в первой игре между командами (1:2). «Ювентус» продолжает лидировать в группе, «Локомотив» идет третьим.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Локомотив (Россия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рэмзи, 4; 1:1 – Миранчук, 12; 1:2 – Коста, 90+3.

«Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Мурило, 81), Ал. Миранчук, Мариу (Коломейцев, 85), Эдер.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира (Коста, 69), Пьянич, Рабьо, Рэмси (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81).

Предупреждения: Рыбус, 83 – Бонуччи, 39; Коста, 90+3.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Коста Дуглас
Комментарии (218)
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dinar7777dinar
1573070335
Опять на последней минуте . Ну ладно . За то достойно не то что питерская помойка .
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мы_не_рабы
1573070336
Две игры наших команд на своём поле в ЛЧ. Два поражения. Но какие они разные! Испуганный Зенит в матче с европейским середняком и куражный Локо в матче с одним из грандов Европы! Да, Семаку очень далеко до Палыча! Болельщикам Локо: не расстраивайтесь, сегодня вся страна болела за вас и радовалась вашей игре!
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УхоГорлоНос
1573070414
2 Факта,хз, может только я придираюсь Комментатор : Криштиану не забивает со штрафных за Ювентус 1.5 года - тут же гол со штрафного Комментатор : Достойная игра локомотива, хороший результат - Коста забивает
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Plyash
1573070481
Молодец Локо,браво.Не то,что Зенит всё дёргался,насколько соперник его дороже. А Локо сегодня не проиграл,а уступил в достойной игре. Шпалыч,не грусти,у тебя хорошая команда.
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ufos73
1573070957
Сегодне вроде проиграл Локо, а в го*не все равно бомжи сидят ))))))
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Серж 69
1573071063
Локо проиграл,но играл достойно!Хватило на весь матч,ну почти хватило,увы..Навряд ли Лейпциг сильнее Юве,наоборот,скорее.Зенит не впечатлил,за него было стыдно,а за Локо нет.Удачи в дальнейшем,паровозы!Игра понравилась,играйте так почаще,и у вас многое получится.
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Мага 13
1573071166
не знаю как в еврокубках, а в чемпионате Локо с такой игрой должен золото брать.
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TOL47
1573071235
Локо при хорошей игре , чуток не хватило, с лавки парни не очень помогли. В отличие от вчерешней тошноты, сегодня Локо играл в футбол и играла команда, а не сброд игроков с вожаком Дзюбой и якобы тренером Семаком.
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_Marqella_
1573074379
Жаль конечно, при отличной игре неудовлетворительный результат...
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88serega88
1573074687
ну тут бы Семака послушать...они сильнее, но е....ть!!!!!!!!!!! я вчера( я фанат Зенита) ох..вал!!!!!!!!!!! а тут ребята чуть не лучше играли Ювентуса!!!!!! с Роналдо и КО!!!!!!!!! П..щдец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! молодцы!!!!!! Локо молотки!!!! Гилерме зря к Сычеву сходилна чаепитие!!!...
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