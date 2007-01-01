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    Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» переиграл «Локомотив». У итальянцев первым отличился Аарон Рэмзи, после того как вратарь Гилерме пропустил мяч между ног.

    У россиян мяч в ворота соперника отправил полузащитник Алексей Миранчук, он забил и в первой игре между командами (1:2). «Ювентус» продолжает лидировать в группе, «Локомотив» идет третьим.

    Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

    Локомотив (Россия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рэмзи, 4; 1:1 – Миранчук, 12; 1:2 – Коста, 90+3.

    «Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Мурило, 81), Ал. Миранчук, Мариу (Коломейцев, 85), Эдер.

    «Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира (Коста, 69), Пьянич, Рабьо, Рэмси (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81).

    Предупреждения: Рыбус, 83 – Бонуччи, 39; Коста, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии177
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    • ...
      Рейтинг: +4041

      paracetamol 14 минут назад

      Юва играл в пол ноги, но своего добился.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7499

      ufos73 > paracetamol 10 минут назад

      Вас бы он на одной коленке вынес тогда

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +786

      ruded 14 минут назад

      Норм сыграли, качественно. Интересно смотреть такие матчи, не смотря на то, что слив. Всякое бывает. Все равно, респект за борьбу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1755

      anjaneri 32 минуты назад

      Паравозников трудно в чём-то упрекнуть...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Brabus71 37 минут назад

      Жималетдинов в поряде был, зачем поменяли не понятно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3518

      TOL47 > Brabus71 27 минут назад

      Ошибочка вышла. Обидно однако

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +270

      Правдоруб100 39 минут назад

      Гилерме - ОТСТОЙ, а значит от сборной - ОТСТАВКУ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3518

      TOL47 40 минут назад

      Локо при хорошей игре , чуток не хватило, с лавки парни не очень помогли.
      В отличие от вчерешней тошноты, сегодня Локо играл в футбол и играла команда, а не сброд игроков с вожаком Дзюбой и якобы тренером Семаком.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      afw13 41 минуту назад

      не знаю как в еврокубках, а в чемпионате Локо с такой игрой должен золото брать.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3518

      TOL47 > afw13 39 минут назад

      Если они так будут играть в чемпе, то соперников у них нет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7499

      ufos73 > afw13 38 минут назад

      В кабинетах не согласны...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3463

      ЮНик > afw13 32 минуты назад

      Не знаю как в чемпионате, но мужики на пустыре по выходным на ящик пива играют не хуже, чем "профессионалы из РПЛ". И никто им миллионы за это не платит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4041

      paracetamol > TOL47 13 минут назад

      Не смеши народ. Даже спам соперник.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > afw13 10 минут назад

      Чтобы так хорошо сегодня сыграть , Локо понадобилось проиграть Спаму и ничейку потом сгонять . с Уфой , да ? Невозможно всё время играть на одном и том же уровне . После сегодняшней неприятной неудачи , ещё неизвестно , как Локо в следующей игре РПЛ сыграет. Когда в концовке такое получаешь , опустошение приходит , и надолго .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Серж 69 43 минуты назад

      Локо проиграл,но играл достойно!Хватило на весь матч,ну почти хватило,увы..Навряд ли Лейпциг сильнее Юве,наоборот,скорее.Зенит не впечатлил,за него было стыдно,а за Локо нет.Удачи в дальнейшем,паровозы!Игра понравилась,играйте так почаще,и у вас многое получится.

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > Серж 69 38 минут назад

      Лейпциг бежал , неужели не видел ? Юве пешком играл , только в конце скорости включил. Выиграть хотел больше , чем Локо ничью сохранить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5485

      Антибиотик > Серж 69 30 минут назад

      Почаще не получится, Палыч еле собирает на каждый матч 11 игроков для основы. Грузин- последняя сволочь и в этом вся проблема.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1118

      Andrering87 > knikos 24 минуты назад

      Локо молодчики, их игра понравилась..но Локомотиву надо было пользоваться тем, что Ювентус играл не утруждаясь, как ты сказал играл пешком....
      не сказал бы что Юве нагнетал обстановку у ворот Локо, они давали играть им....
      забить Юве хотел и забил в конце, включив скорость,
      но при этом всю игру Локомотив играл, не сидел постоянно в обороне, за них не стыдно...им респект и уважуха...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +568

      Ceнит > Серж 69 14 минут назад

      грязные бомжы всегда оправдание найдут. Сраный Лейпциг без Вернера просто унизил этот поганый клуб

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > Andrering87 5 минут назад

      Да уважуха , кто спорит. Просто я хотел что сказать , что именно такая игра Юве и дала шанс Локо воспользоваться этим , навязать борьбу с надеждой даже выиграть . Не срослось , как всегда последние минуты. Прямо бич российский какой-то .

      0
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      ...
      Рейтинг: +62

      armen10 > knikos 51 секунду назад

      Если бы ты смотрел матчи серии А, то увидел бы и понял, что это реальный уровень Юве сейчас.
      Они в чемпионате со скрипом выйгрывают, поэтому не стоит говтрить об игре в пол ноги.
      Это их игра на текущий момент, их не сыгранность и непонимание требований и мысли тренера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7499

      ufos73 45 минут назад

      Сегодне вроде проиграл Локо, а в го*не все равно бомжи сидят ))))))

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > ufos73 43 минуты назад

      Вчера мало было наговнить , сегодня тоже ? Или это постоянное состояние ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7499

      ufos73 > knikos 40 минут назад

      Привыкай к новой репутации... Все говорят игра забудется, а результат останется. Игра забывается, а вот репутация то же остается...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > ufos73 36 минут назад

      Лично твою репутацию говнюка вряд ли оспорить можно. Срёшь повсюду , только и всего. Нашёл чем гордиться.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11330

      sssrspartak > knikos 35 минут назад

      что не нравится?а своих дедукторов almov kpssnikov и всякое прочее недо одобряешь?принимай все как есть

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7499

      ufos73 > knikos 33 минуты назад

      Ты даже моего имени не знаешь, а о репутации рассуждаешь ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +568

      Ceнит > ufos73 12 минут назад

      Это привычная среда обитания этих фонатов

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > sssrspartak 2 минуты назад

      Вот ты ИМ и пиши !!! Отделяй мух от котлет . Тут люди игру разбирают , переживают , а ваше организованное стадо говнюков срёт . Да ещё и с клонами . Чего ты мне тут впариваешь ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      makdim2906 45 минут назад

      А стыдно за зинит...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1891

      knikos > makdim2906 44 минуты назад

      Стыдно за РПЛ , всю , без исключения .

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Migele > makdim2906 44 минуты назад

      Стыдно, когда видно. А там не было видно вообще ничего.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4041

      paracetamol > makdim2906 12 минут назад

      Так не смотри. Смотри как Локо сливает.

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