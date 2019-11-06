Лига чемпионов. «Ювентус» на 93 минуте благодаря Косте добился победы над «Локомотивом» в Москве

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» переиграл «Локомотив». У итальянцев первым отличился Аарон Рэмзи, после того как вратарь Гилерме пропустил мяч между ног.

У россиян мяч в ворота соперника отправил полузащитник Алексей Миранчук, он забил и в первой игре между командами (1:2). «Ювентус» продолжает лидировать в группе, «Локомотив» идет третьим.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Локомотив (Россия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рэмзи, 4; 1:1 – Миранчук, 12; 1:2 – Коста, 90+3.

«Локомотив»: Гильерме, Хeведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Мурило, 81), Ал. Миранчук, Мариу (Коломейцев, 85), Эдер.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира (Коста, 69), Пьянич, Рабьо, Рэмси (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81).

Предупреждения: Рыбус, 83 – Бонуччи, 39; Коста, 90+3.

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