Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.
Футболист пополнил итальянцев летом, перейдя из «Арсенала». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- В текущем сезоне Серии А Рэмзи забил один гол.
- Для валлийца это третий матч Лиги чемпионов за «Ювентус».
- Туринцы лидируют в группе.
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Источник: твиттер МАТЧ ПРЕМЬЕР