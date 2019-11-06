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    Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног

    В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.

    Футболист пополнил итальянцев летом, перейдя из «Арсенала». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

    • В текущем сезоне Серии А Рэмзи забил один гол.
    • Для валлийца это третий матч Лиги чемпионов за «Ювентус».
    • Туринцы лидируют в группе.

    Источник: твиттер МАТЧ ПРЕМЬЕР

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    06.11.2019 21:02
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 7 ноября 2019, 01:05

      мяч забил Роналду а Ремзи дотронулся уже после пересечения линии.

      1
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      Рейтинг: +100998

      zigbert > x-x-x-x-x 7 ноября 2019, 14:54

      Что то навеяло :"Гол с подачи Буряка ,забивает Балтача,
      Это личная заслуга Леонида Ильича".

      1
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      Рейтинг: +8905

      GoLenaStop 7 ноября 2019, 01:00

      ...После того как Гилерме пропустил мяч между ног,«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово:
      - отрыв первого места в Москве сказался на игре?
      - Важно, что я не чувствовал боли и оставался на том же уровне. - сказал вратарь сборной России.
      (Коллаж комментов из Бомбардир, ол райтс презервед)
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +10

      Kolesnicov1aleksandr 6 ноября 2019, 22:36

      ЧТО В ЛОКО, ЧТО В СБОРНОЙ! НАФИГ ИЗ ВОРОТ!!!!

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 ноября 2019, 21:42

      Надо забить на один больше..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6002

      AtticusFinch 6 ноября 2019, 21:41

      Кто заголовки пишет идиотские?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4938

      polt 6 ноября 2019, 21:30

      Пробил Роналду, а Рэмзи только дозакатил мяч в ворота.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 ноября 2019, 21:19

      давай паровозик!!! не c малышей( банят)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14496

      playsh 6 ноября 2019, 21:18

      Гильерме,ты что,по стопам Филимонова пошёл? Нам своих хватает.

      1
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      Рейтинг: +444

      Proker 6 ноября 2019, 21:17

      Вообще то мяч пересёк линии ворот от штрафного удара Роналду

      3
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      Рейтинг: +100998

      zigbert > Proker 6 ноября 2019, 21:33

      У меня такое же мнение. Надо смотреть повторы.

      4
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      Рейтинг: +6002

      AtticusFinch > Proker 6 ноября 2019, 21:39

      Полностью проекция мяча не пересекла линию ворот - это было сразу видно на повторах!

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > zigbert 6 ноября 2019, 21:39

      нет Саня..на ленточке краешком был..

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Proker 6 ноября 2019, 21:44

      Случайный голишко и роналду вообщем ни о чем .

      1
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      Рейтинг: +444

      Proker > AtticusFinch 6 ноября 2019, 22:40

      Спорим? Пересёк линии ворот!Арон мяча проводил через линию

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > FENIX-SL 6 ноября 2019, 22:49

      Он то норм играл а кристину аж сарри заменил потому что он ни о чем .

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 7 ноября 2019, 07:16

      Ранее в правилах говорилось, что если проекция мяча хоть на сколько цепляется за линию ворот, нанесенную по стандарту, мяч еще не пересек линию ворот, а вообщем Ювентус не тот который был год и два назад.

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      Рейтинг: +100998

      zigbert > zritelx 7 ноября 2019, 14:49

      Согласен. С таким Ювентусом можно играть. Особого давления на линию обороны Локомотива не было. Да и первый гол можно назвать случайным.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 6 ноября 2019, 21:10

      Вратарище стал косячить не меньше Лодыгина.

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