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  • Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног

Рэмзи на четвертой минуте вывел «Ювентус» вперед в игре против «Локомотива», после того как Гилерме пропустил мяч между ног

6 ноября 2019, 21:02
20

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.

Футболист пополнил итальянцев летом, перейдя из «Арсенала». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.

  • В текущем сезоне Серии А Рэмзи забил один гол.
  • Для валлийца это третий матч Лиги чемпионов за «Ювентус».
  • Туринцы лидируют в группе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер МАТЧ ПРЕМЬЕР
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Рэмзи Аарон Гилерме
Комментарии (20)
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Граф2019
1573063763
а паровоз не настоящий...взял да и забил!
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Бухбух
1573063828
Вратарище стал косячить не меньше Лодыгина.
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Proker
1573064267
Вообще то мяч пересёк линии ворот от штрафного удара Роналду
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Plyash
1573064301
Гильерме,ты что,по стопам Филимонова пошёл? Нам своих хватает.
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Граф2019
1573064382
давай паровозик!!! не c малышей( банят)
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polt
1573065038
Пробил Роналду, а Рэмзи только дозакатил мяч в ворота.
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ArReal
1573065692
Кто заголовки пишет идиотские?
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SIRIUS 2002
1573065752
Надо забить на один больше..
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Kolesnicov1aleksandr
1573068991
ЧТО В ЛОКО, ЧТО В СБОРНОЙ! НАФИГ ИЗ ВОРОТ!!!!
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x-x-x-x-x
1573077925
мяч забил Роналду а Ремзи дотронулся уже после пересечения линии.
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