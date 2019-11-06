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    Алексей Миранчук забил второй гол «Ювентусу» за две недели

    В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.

    На 12 минуте полузащитник россиян Алексей Миранчук счет сравнял. Это его второй гол в ворота «Ювентуса» за последние две недели.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
    • Миранчук пропустил первые два матча текущего сезона Лиги чемпионов.
    • «Ювентус» лидирует в группе, идя без поражений.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии37
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      Рейтинг: +18799

      VVM1964 13 минут назад

      Сегодня Зенит предложил за Миранчуков 50 , завтра придется поднять ценник )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1857

      knikos 18 минут назад

      Блин , точно против Бельгии надо Джанаева ставить .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      knikos 23 минуты назад

      Ну что , Юве сегодня даёт Локо играть . Есть надежда . Хотя ...если Юве включит скорости , как вчера у Лейпцига ... не знаю , выдержит ли Локо. держим ручки .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1095

      PUZIAKA 26 минут назад

      Насколько приятнее смотреть, чем на вчерашних сыкливых бомжей. Независимо от результата.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +1731

      SIRIUS 2002 26 минут назад

      Дай бог не последний..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12378

      bset 27 минут назад

      Удачи во втором тайме! Главное не подсесть под конец. Хотя это проблема всех российских команд...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +34877

      portero 30 минут назад

      пока Локо молодцы, но пожелаем им удачи и силенок чтоб хватило до конца игры.

      6
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      ...
      Рейтинг: +5471

      Антибиотик > portero 24 минуты назад

      Физика, это главное, так как на замену выходить не кому.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5471

      Антибиотик 33 минуты назад

      Парни, хватит хвалебных комментариев. Ювентус может за пять минут положить трешку, поэтому болеем за нашу команду и надеемся на удачный исход.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +257

      Ссппааррттаакк 34 минуты назад


      Локо выглядит на много лучше, чем вчера Дзюба и КО.

      5
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      ...
      Рейтинг: +34877

      portero > Ссппааррттаакк 28 минут назад

      сравнил Палыча и Семака...
      главное чтоб до конца игры всё шло как первый тайм

      6
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      Рейтинг: +1857

      knikos > Ссппааррттаакк 26 минут назад

      Ну так и Юве сегодня не то , что вчера Лейпциг . Это учитывать тоже надо .

      1
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      ...
      Рейтинг: +2089

      raritet > portero 24 минуты назад

      Кроме этих сравнений . Разве можно сравнить игрочишек с командой, над построением которой поработала рука Шпалыча.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11327

      sssrspartak > knikos 22 минуты назад

      еще учитывай это не зенит вчерашний,это локо сегодняшнее!!

      1
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      Рейтинг: +1857

      knikos > raritet 21 минуту назад

      Шпалыч хорош , кто спорит , но Юве пока свои скорости не включил , это же надо понимать .

      0
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      Рейтинг: +1857

      knikos > sssrspartak 20 минут назад

      Локо не сегодняшнее , а сегодняшний !!! Чем в школе занимался ?

      0
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      Рейтинг: +11327

      sssrspartak > knikos 10 минут назад

      ооооо это было даже в прошлом веке!вот ты чем занимался?локо это оно а не он!локомотив он!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +717

      afw13 35 минут назад

      Локо по игре достойно смотрится, главное чтоб сил хватило до конца матча

      3
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