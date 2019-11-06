Алексей Миранчук забил второй гол «Ювентусу» за две недели

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.
На 12 минуте полузащитник россиян Алексей Миранчук счет сравнял. Это его второй гол в ворота «Ювентуса» за последние две недели.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- Миранчук пропустил первые два матча текущего сезона Лиги чемпионов.
- «Ювентус» лидирует в группе, идя без поражений.
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Источник: Бомбардир.ру