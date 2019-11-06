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Алексей Миранчук забил второй гол «Ювентусу» за две недели

6 ноября 2019, 21:16
33

В эти минуты проходит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». На четвертой минуте гостей вывел вперед валлиец Аарон Рэмзи.

На 12 минуте полузащитник россиян Алексей Миранчук счет сравнял. Это его второй гол в ворота «Ювентуса» за последние две недели.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
  • Миранчук пропустил первые два матча текущего сезона Лиги чемпионов.
  • «Ювентус» лидирует в группе, идя без поражений.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (33)
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lek!
1573064373
А мог забить и третий , чуть не повезло , Паровозы тащат РПЛ .
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Граф2019
1573065844
держись паровозик! завтра праздник... гульнем!
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CSKA57
1573065862
Локо, только победа!
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Ссппааррттаакк
1573065988
Локо выглядит на много лучше, чем вчера Дзюба и КО.
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Антибиотик
1573066042
Парни, хватит хвалебных комментариев. Ювентус может за пять минут положить трешку, поэтому болеем за нашу команду и надеемся на удачный исход.
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portero
1573066229
пока Локо молодцы, но пожелаем им удачи и силенок чтоб хватило до конца игры.
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bset
1573066398
Удачи во втором тайме! Главное не подсесть под конец. Хотя это проблема всех российских команд...
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SIRIUS 2002
1573066453
Дай бог не последний..
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PUZIAKA
1573066454
Насколько приятнее смотреть, чем на вчерашних сыкливых бомжей. Независимо от результата.
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knikos
1573066950
Блин , точно против Бельгии надо Джанаева ставить .
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