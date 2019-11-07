Навас, Хакими, Родриго и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В число претендентов вошли вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, вингер «Реала» Родриго и нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.
- Навас совершил 4 сейва в матче с «Брюгге», в том числе отразил пенальти.
- Хакими забил два гола в поединке с «Интером».
- Родриго оформил хет-трик и отдал результативную передачу в игре с «Галатасараем».
- Сон сделал дубль и ассист во встрече с «Црвеной Звездой».
Источник: Твиттер Лиги чемпионов