Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Навас, Хакими, Родриго и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В число претендентов вошли вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, вингер «Реала» Родриго и нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.

    Источник: Твиттер Лиги чемпионов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7433

      Skull_Boy 2 часа назад

      Без вариантов Хакими

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74372
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru