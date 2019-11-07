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Навас, Хакими, Родриго и Сон претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

7 ноября 2019, 06:33
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УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В число претендентов вошли вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, защитник дортмундской «Боруссии» Ашраф Хакими, вингер «Реала» Родриго и нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.

Источник: Твиттер Лиги чемпионов
Лига чемпионов ПСЖ Боруссия Д Реал Тоттенхэм Сон Хын-Мин Навас Кейлор Хакими Ашраф Родриго
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1573099193
Без вариантов Хакими
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Dizayner
1573116596
все же родриго я думаю
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