РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Ювентусом» сыграл вничью с «Уфой», москвичи не побеждают в третьей встрече подряд

В 15 туре РПЛ «Локомотив» обменялся голами с «Уфой». У москвичей мяч забил португальский нападающий Эдер.

В случае победы в Уфе «Локомотив» возглавил бы турнирную таблицу. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эдер, 60; 1:1 – Бизяк, 71 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Предупреждения: Голубев, 53 – Эдер, 17; Жемалетдинов, 64; Миранчук, 68; Крыховяк, 71; Хеведес, 76; Чорлука, 84; Рыбус, 85; Игнатьев, 90+2.

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