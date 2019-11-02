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РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Ювентусом» сыграл вничью с «Уфой», москвичи не побеждают в третьей встрече подряд

2 ноября 2019, 15:51
31

В 15 туре РПЛ «Локомотив» обменялся голами с «Уфой». У москвичей мяч забил португальский нападающий Эдер.

В случае победы в Уфе «Локомотив» возглавил бы турнирную таблицу. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эдер, 60; 1:1 – Бизяк, 71 (с пенальти).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Предупреждения: Голубев, 53 – Эдер, 17; Жемалетдинов, 64; Миранчук, 68; Крыховяк, 71; Хеведес, 76; Чорлука, 84; Рыбус, 85; Игнатьев, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Уфа Локомотив Ювентус
Комментарии (31)
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starche
1572699408
Уфа заслуживала победы. Дрезина смотрелась жалко.
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ААМ
1572699458
Локо расплатился за липовую победу над Зенитом с не назначенным пеналом, по словам Егорова..
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УхоГорлоНос
1572699536
Тупо нет ротации, один и тот же состав играет, даже усилить игру некем, привет Кикнадзе
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VVM1964
1572700429
По ходу и Миранчуков не придется Зениту покупать - такой Локо не конкурент (((
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slavа0508
1572700660
Да уж,,,,Локо сам всё упустил,,Зенит чемпион первого круга скорей всего,,,даже если бомжи проиграют а Ростов выиграет не знаю кто там окажется на первом,,,,,по лучше Ростов,,
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S.K.V.
1572701333
Посмотрите сколько Локо карточек получил!
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kazak161
1572701379
На Миранчуков явно цена упала!
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CSKA57
1572701527
Вот это матч... Все игроки Локо, кроме вратаря, получили горчичники. Впервые такое вижу!
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Рубинище
1572702935
УФА скорее потеряла очки, Локо сдулся. И Миранчук , как всегда.
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rash1959
1572705226
у лохомотов отходняк после Спартака
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