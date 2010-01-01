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    РПЛ. «Локомотив» перед матчем с «Ювентусом» сыграл вничью с «Уфой», москвичи не побеждают в третьей встрече подряд

    В 15 туре РПЛ «Локомотив» обменялся голами с «Уфой». У москвичей мяч забил португальский нападающий Эдер.

    В случае победы в Уфе «Локомотив» возглавил бы турнирную таблицу. На следующей неделе команда Юрия Семина проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Эдер, 60; 1:1 – Бизяк, 71 (с пенальти).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хeведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

    Предупреждения: Голубев, 53 – Эдер, 17; Жемалетдинов, 64; Миранчук, 68; Крыховяк, 71; Хеведес, 76; Чорлука, 84; Рыбус, 85; Игнатьев, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1060

      rash1959 6 минут назад

      у лохомотов отходняк после Спартака

      0
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      Рейтинг: +310

      Серж 69 7 минут назад

      Да,паровоз что-то забуксовал конкретно..Конечно,кто-то скажет,что это стечение обстоятельств,Юве очень силён,да Уфа дома не подарок,неудачная полоса заканчивается когда-то и т.д.Очень хотелось бы верить в подобное,но всё же тревожно;в нашем чемпе каждый болеет как хочет,но в еврокубках я хотел бы видеть сильный Локо,однако силы не видать особо,а слабостей полно,и как бы Ювентус не пустил бы и дома команду Сёмина под откос.

      0
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      Рейтинг: +2085

      shurik45 19 минут назад

      Локо видимо побил рекорд по количеству полученных жёлтых карточек в одном матче.

      0
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      Рейтинг: +3166

      Рубинище 44 минуты назад

      УФА скорее потеряла очки, Локо сдулся. И Миранчук , как всегда.

      1
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      Рейтинг: +935

      CSKA57 1 час назад

      Вот это матч... Все игроки Локо, кроме вратаря, получили горчичники. Впервые такое вижу!

      1
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      Рейтинг: +548

      kazak161 1 час назад

      На Миранчуков явно цена упала!

      1
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      Рейтинг: +391

      S.K.V. 1 час назад

      Посмотрите сколько Локо карточек получил!

      1
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      Рейтинг: -57

      Вальдемар IV > S.K.V. 1 час назад

      очко унесли

      0
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      Рейтинг: +351

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор спартаку!

      -5
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      Рейтинг: +1060

      rash1959 > alarm 9 минут назад

      ты даже не дурак, ты придурок.

      0
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      Рейтинг: +453

      somn 1 час назад

      А кто объяснит, что с Локо случилось? Фанфары не долго звучали.

      0
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      Рейтинг: +12870

      slavutiq70 1 час назад

      Да уж,,,,Локо сам всё упустил,,Зенит чемпион первого круга скорей всего,,,даже если бомжи проиграют а Ростов выиграет не знаю кто там окажется на первом,,,,,по лучше Ростов,,

      1
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      Рейтинг: +3068

      Gek Dement > slavutiq70 1 час назад

      по личным встречам смотрят же, очевидно кто.

      1
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      Рейтинг: +453

      somn > slavutiq70 1 час назад

      Во, губищи раскатал!

      -1
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      Рейтинг: -57

      Вальдемар IV > slavutiq70 1 час назад

      ростов лучше когда с рабами будет играть ответку

      -3
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      Рейтинг: +3166

      Рубинище > slavutiq70 12 минут назад

      Перед Юве ещё. до этого матча ещё как то думалось, дома может сумеют, походу в одну калитку

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