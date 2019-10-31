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  • Гендиректор «Уфы» Газизов: «Самый близкий путь в еврокубки – через Кубок России. Мы хотели пройти дальше»

Гендиректор «Уфы» Газизов: «Самый близкий путь в еврокубки – через Кубок России. Мы хотели пройти дальше»

31 октября 2019, 12:46
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды в 1/8 финала Кубка России от ЦСКА (0:1).

«Матч был хороший, у нас была масса моментов, но мы их не реализовали. Сыграло золотое правило футбола: не забиваешь ты – забивают тебе. Любой проигрыш – это очень неприятно. Тем более, как мне кажется, мы имели преимущество по голевым моментам. Мы хотели пройти дальше. Но в итоге поздравляю ЦСКА.

Кубок России – это очень важный для нас турнир. Но получилось так, что мы не смогли пройти соперника. Можно говорить об удаче. Но понятно, что ЦСКА заслужил победу и везение, ведь он боролся до конца и забил гол на 93-й минуте.

Неправильно говорить, что «Уфа» теперь сможет сконцентрироваться на РПЛ, потому что мы стартовали в двух турнирах, и самый близкий путь в еврокубки – через Кубок России. Понятно, что у нас была сложная сетка, нам выпали фавориты. Но мы хотели пройти дальше.

Задача «Уфы» теперь попасть в шестерку сильнейших? Основная задача — побеждать в каждом матче. Следующая игра у нас против «Локомотива», это один из лидеров, и мы постараемся победить на своем поле. Но сейчас надо восстановить команду, непростое эмоциональное состояние. Представьте, в каком самочувствии футболисты, которые владели преимуществом по моментам, но проиграли. У тренерского штаба трудная работа», – цитирует Газизова «Рейтинг Букмекеров».

Кубок России. ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу на 93-й минуте


Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Кубок ЦСКА Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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SunRomeS
1572524279
Удачи, хочу что бы вы вышли в евро кубки, команда хорошая, но и в тоже время не хочу, сугубо моё мнение.
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