Кубок России. ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу на 93-й минуте

В матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА дома одержал минимальную победу над «Уфой».
Единственный гол на 93-й минуте игры забил полузащитник армейцев Яка Бийол.
Кубок России. 1/8 финала
ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бийол, 90+3.
ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).
Предупреждения: нет – Неделчару, 61; Аликин, 67.
Источник: «Бомбардир»