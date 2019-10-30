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    Кубок России. ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу на 93-й минуте

    В матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА дома одержал минимальную победу над «Уфой».

    Единственный гол на 93-й минуте игры забил полузащитник армейцев Яка Бийол.

    Кубок России. 1/8 финала

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бийол, 90+3.

    ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).

    Предупреждения: нет – Неделчару, 61; Аликин, 67.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    30.10.2019 20:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +481

      Сенситив 1 час назад

      хоть выдохлись конявые, но всё енто пустяк,
      разгром не получился, но с победой, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1209

      CskaMoscovv 4 часа назад

      Ужас, не играли, а мучались. Каждый третий пас неточный, огромное количество брака, снова ошибки в обороне. Сколько начудил Дивеев, кошмар. Просто повезло, что не пропустили, Помазун спасал и в итоге забили

      0
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      Рейтинг: +1373

      Torvald64 4 часа назад

      Премия Отскок Года - 2019

      3
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      Рейтинг: +1371

      starche 4 часа назад

      Лошади играли бездарно и победу не заслужили.

      -1
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      Рейтинг: +8250

      cska-62 4 часа назад

      Первый матч ЦСКА в октябре, вдребезги проигранный по опасным и голевым моментам, с положительным результатом 1:0. Тут, конечно, нужно отметить замены, произведённые после перерыва Гончаренко. Бийол, Чалов и Влашич заметно усилили игру. Однако защита и при них продолжала «косячить»… Уфимцам помешали забить их неточность и, наверное, погода. Весьма надёжно сыграл Помазун, хотя при первом выходе один на один в первом тайме не прочитал момент, не вышел из ворот и не отбил мяч ногами за ленточку. Благо уфимский форвард Алиев далеко отпустил от себя мяч.
      Невероятно много в обороне ошибался Дивеев, Обляков был в своём репертуаре – постоянные передачи сопернику в простейших ситуациях. Порадовал Щенников, он не утратил скорость и чтение игры, хотя пропустил очень много времени из-за травмы.
      Ну, а гол, забитый Бийолом после точной передачи Влашича, просто ШЕДЕВР!

      12
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      Рейтинг: +927

      CSKA57 4 часа назад

      Честно говоря, даже уже не верилось... Думал, что до пенальти дотянем.

      4
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      Рейтинг: +386

      S.K.V. 5 часов назад

      Отскочили.

      4
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      Рейтинг: +4209

      Lester84 5 часов назад

      Ну наконец-то! Всех армейцев с победой. Хотя конечно если б не Помазун - пару-тройку могли накидать

      5
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      Рейтинг: +851

      Muboraksho 5 часов назад

      ЦСКА с победой поздравляем. Такой великолепный молодой состав.

      3
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      Рейтинг: +8613

      Cules2013 5 часов назад

      госпадиии... наконец-то родили нужный результат

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