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  • Кубок России. ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу на 93-й минуте

Кубок России. ЦСКА обыграл «Уфу» благодаря голу на 93-й минуте

30 октября 2019, 20:53
18

В матче 1/8 финала Кубка России ЦСКА дома одержал минимальную победу над «Уфой».

Единственный гол на 93-й минуте игры забил полузащитник армейцев Яка Бийол.

Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бийол, 90+3.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Щенников, Дивеев, Шарлия, Обляков (Влашич, 88), Ахметов (Бийол, 64), Сигурдссон, Кучаев, Бистрович, Нисимура (Чалов, 61).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Терентьев, Фомин, Карп, Емельянов (Тилль, 74), Алиев (Бизяк, 82), Табидзе, Кротов (Козлов, 69).

Предупреждения: нет – Неделчару, 61; Аликин, 67.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Уфа
Комментарии (18)
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shurik45
1572458448
Всех армейцев с Победой! Четвертьфинал ЦСКА-Спартак ,вполне реален.
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Серж 69
1572458499
Ну,хоть так,и слава богу!Если долго мучится,что-нибудь получится.Потом,быть может,полегче пойдёт.ЦСКА с победой!
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InterMilLano1908
1572458617
Помазуна в сборную! 4 выхода один на один это топ!!! Обликова продать с его братом из Уфы Дивеевым... Бийол просто Марадона ток из Словении))) С бомжами с такой защитой видимо будет похожая с Ростовом история
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Cules2013
1572458761
госпадиии... наконец-то родили нужный результат
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Muboraksho
1572458769
ЦСКА с победой поздравляем. Такой великолепный молодой состав.
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Lester84
1572458864
Ну наконец-то! Всех армейцев с победой. Хотя конечно если б не Помазун - пару-тройку могли накидать
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S.K.V.
1572459722
Отскочили.
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CSKA57
1572459907
Честно говоря, даже уже не верилось... Думал, что до пенальти дотянем.
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cska-62
1572460142
Первый матч ЦСКА в октябре, вдребезги проигранный по опасным и голевым моментам, с положительным результатом 1:0. Тут, конечно, нужно отметить замены, произведённые после перерыва Гончаренко. Бийол, Чалов и Влашич заметно усилили игру. Однако защита и при них продолжала «косячить»… Уфимцам помешали забить их неточность и, наверное, погода. Весьма надёжно сыграл Помазун, хотя при первом выходе один на один в первом тайме не прочитал момент, не вышел из ворот и не отбил мяч ногами за ленточку. Благо уфимский форвард Алиев далеко отпустил от себя мяч. Невероятно много в обороне ошибался Дивеев, Обляков был в своём репертуаре – постоянные передачи сопернику в простейших ситуациях. Порадовал Щенников, он не утратил скорость и чтение игры, хотя пропустил очень много времени из-за травмы. Ну, а гол, забитый Бийолом после точной передачи Влашича, просто ШЕДЕВР!
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Torvald64
1572462017
Премия Отскок Года - 2019
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