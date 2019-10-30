Экс-тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил «Фейеноорд»

«Фейеноорд» объявил о назначении Дика Адвоката на пост главного тренера команды.
Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.
Адвокат сменил на должности Япа Стама, который накануне сам подал в отставку.
- «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
- Команда набрала 14 очков в 11 турах.
- В воскресенье роттердамцы потерпели разгромное поражение от «Аякса» (0:4).
- Последним клубом Адвоката был «Утрехт».
- С 2006 по 2009 год 72-летний специалист возглавлял «Зенит», с 2010 по 2012 – сборную России.
Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»