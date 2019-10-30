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  • Экс-тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил «Фейеноорд»

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил «Фейеноорд»

30 октября 2019, 21:30
3

«Фейеноорд» объявил о назначении Дика Адвоката на пост главного тренера команды.

Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

Адвокат сменил на должности Япа Стама, который накануне сам подал в отставку.

  • «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
  • Команда набрала 14 очков в 11 турах.
  • В воскресенье роттердамцы потерпели разгромное поражение от «Аякса» (0:4).
  • Последним клубом Адвоката был «Утрехт».
  • С 2006 по 2009 год 72-летний специалист возглавлял «Зенит», с 2010 по 2012 – сборную России.

Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»
Голландия. Эредивизие Фейеноорд Адвокат Дик
Комментарии (3)
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Bozigit
1572461912
Фейеноорд в этом сезоне пока не тот
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Давид59
1572464761
Аааа, маленькому генералу снова дома не сидится
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paracetamol
1572470100
Удачи юристу!
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