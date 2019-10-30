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    Экс-тренер «Зенита» и сборной России Адвокат возглавил «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» объявил о назначении Дика Адвоката на пост главного тренера команды.

    Контракт между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

    Адвокат сменил на должности Япа Стама, который накануне сам подал в отставку.

    • «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
    • Команда набрала 14 очков в 11 турах.
    • В воскресенье роттердамцы потерпели разгромное поражение от «Аякса» (0:4).
    • Последним клубом Адвоката был «Утрехт».
    • С 2006 по 2009 год 72-летний специалист возглавлял «Зенит», с 2010 по 2012 – сборную России.

    Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»

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    30.10.2019 21:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3937

      paracetamol 2 часа назад

      Удачи юристу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Давид59 3 часа назад

      Аааа, маленькому генералу снова дома не сидится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1095

      Bozigit 4 часа назад

      Фейеноорд в этом сезоне пока не тот

      0
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