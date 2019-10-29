Стам покинул пост главного тренера «Фейеноорда»

«Фейеноорд» на своем официальном сайте объявил об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды.

47-летний специалист сам подал в отставку и клуб принял ее.

«Я много и долго думал об этом решении и пришел к выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду», – сказал Стам.