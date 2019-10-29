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Стам покинул пост главного тренера «Фейеноорда»

29 октября 2019, 06:35
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«Фейеноорд» на своем официальном сайте объявил об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды.

47-летний специалист сам подал в отставку и клуб принял ее.

«Я много и долго думал об этом решении и пришел к выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду», – сказал Стам.

  • «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
  • Команда набрала 14 очков в 11 турах.
  • В воскресенье роттердамцы потерпели разгромное поражение от «Аякса» (0:4).
  • Стам возглавлял «Фейеноорд» с лета текущего года.

Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»
Голландия. Эредивизие Фейеноорд Стам Яп
Комментарии (1)
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Stavropolets
1572330143
Слуцкого надо туда. Быстро выпрямит ситуацию
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