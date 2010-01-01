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    Стам покинул пост главного тренера «Фейеноорда»

    «Фейеноорд» на своем официальном сайте объявил об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды.

    47-летний специалист сам подал в отставку и клуб принял ее.

    «Я много и долго думал об этом решении и пришел к выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду», – сказал Стам.

    • «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
    • Команда набрала 14 очков в 11 турах.
    • В воскресенье роттердамцы потерпели разгромное поражение от «Аякса» (0:4).
    • Стам возглавлял «Фейеноорд» с лета текущего года.

    Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»

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    Сегодня, 06:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1040

      Stavropolets 5 часов назад

      Слуцкого надо туда. Быстро выпрямит ситуацию

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