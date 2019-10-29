Стам покинул пост главного тренера «Фейеноорда»

«Фейеноорд» на своем официальном сайте объявил об уходе Япа Стама с поста главного тренера команды.
47-летний специалист сам подал в отставку и клуб принял ее.
«Я много и долго думал об этом решении и пришел к выводу, что для клуба, игроков и меня будет лучше, если я уйду», – сказал Стам.
- «Фейеноорд» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
- Команда набрала 14 очков в 11 турах.
- В воскресенье роттердамцы потерпели разгромное поражение от «Аякса» (0:4).
- Стам возглавлял «Фейеноорд» с лета текущего года.
Источник: Официальный сайт «Фейеноорда»