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    Широков: «Смысл был ехать в Турин? «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал игру «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2).

    «Ювентус» выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? «Локомотив» только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться.

    С тем «Ювентусом», который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России», – сказал Широков.

    • Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных очков занимает последнее.

    Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»


    Источник: «Российская газета»

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    30.10.2019 18:36
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1095

      Bozigit 4 часа назад

      А как же тогда Локо забил?

      -1
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      Рейтинг: +554

      Mr Green 4 часа назад

      вот такие высказывания и показывают уровень понимания футбола этими людьми.ладно он говорил бы так, если составы были равны, а тут просто играет левый защитник Идову с глубокой лавки, Миранчук, Хеведес, Игнатьев и Крыховяк после болезни, Эдер тоже человек с лавки. По сути в 100% готовности были только 4 человека из основного состава. и уж такому "специалисту" должно быть известно, что итальянский футбол вообще построен на стоянии автобусом и быстрыми выходами в контратаки

      1
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      Рейтинг: +7661

      parevg 5 часов назад

      А сам чего добился? Купленный кубок над головой поднял????

      -1
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      Рейтинг: +2722

      Fan Loko mik 5 часов назад

      Я ещё понимаю, когда Роналдо высказывает свою точку зрения, НО когда говорит это ЧМО, из-за которого на ЧЕ 2008 нам отгрузила 4 плюхи в первом матче в группе Испания!!!! У меня просто нет слов!!! Дебилоид кривоногий!!! Закрой свой вонючий РОТ!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +501

      playsh 6 часов назад

      Каждое чмо считает себя экспертом.
      Широков-бревно не заметил бревна в своём глазу.

      4
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      Рейтинг: -66

      Аденн 6 часов назад

      ну, так то, Роман прав.

      2
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      Рейтинг: +22544

      zra78 > Аденн 6 часов назад

      Да не фига Роман не прав!

      3
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      Рейтинг: -66

      Аденн > zra78 5 часов назад

      ну почему же, дело даже не в сказанном о Локомотиве, а в целом про РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +400

      dimar > zra78 46 секунд назад

      чем не прав? Что ваши миллионера не могли больше 3х пасов отдать? не на Широкова надо злиться, а на своих игроков.

      0
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      Рейтинг: +1984

      Порванный хрюкан 6 часов назад

      Рома как был тупым самовлюблённым идиотом, так им и остался ..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +55

      паха1991 6 часов назад

      рома..ты бы сам туда сбегал поиграл..а потом коментил бы уже...а так по факту правда в твоих словах есть!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      Sanches65 7 часов назад

      А что им оставалось делать, вот попробовали со Спартаком сыграть в открытый футбол получили трешку, что было бы в Турине играй они на встречных курсах...

      2
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      ...
      Рейтинг: +22544

      zra78 > Sanches65 6 часов назад

      Получили потому,что не умеют переключатся на наш чемп,после Атлетико чудом выиграли у Арсенала,так что......

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1578

      giluxa1963 7 часов назад

      надо было бежать всем в перед получить штук 7 и довольными ехать домой так выходит

      3
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