Широков: «Смысл был ехать в Турин? «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал игру «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2).

«Ювентус» выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? «Локомотив» только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться.

С тем «Ювентусом», который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России», – сказал Широков.

Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных очков занимает последнее.

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