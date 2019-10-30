Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Смысл был ехать в Турин? «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол»

Широков: «Смысл был ехать в Турин? «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол»

30 октября 2019, 18:36
17

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал игру «Локомотива» в матче с «Ювентусом» (1:2).

«Ювентус» выглядел безобразно. И мы в такой ситуации лишь раз перешли за центр. Возникает вопрос: а смысл было туда ехать? Какая разница, с каким счетом проиграть? «Локомотив» только раз дошел до чужой штрафной и забил. А если бы дошли 2-3 раза, могли еще отличиться.

С тем «Ювентусом», который был в тот день, это было вполне реально. Вместо этого «Локомотив» стоял 89 минут у своих ворот. И мы пиарим такой футбол. Хотя у команды в составе есть чемпион мира, Европы, одни из лучших игроков России», – сказал Широков.

  • Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных очков занимает последнее.

Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»


Источник: «Российская газета»
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Широков Роман
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Red-Green_fan
1572450028
Раззявила шавка пасть
Ответить
aimer1988
1572450569
Эксперт блин. "С этим Ювентусом".. А он не хочет пораскинуть и понять, что это Локомотив заставил Юве играть именно так? И если бы Локо бегал часто вперед, то и Юве был бы самим собой. И такая тактика как раз почти принесла результат. Была бы скамейка-результат бы с большой вероятностью был. Рассуждения вроде "смысл ехать" - это когда проигрываешь 5:0 уместны, а не когда Юве под конец с трудом вырывает победу.
Ответить
giluxa1963
1572450599
надо было бежать всем в перед получить штук 7 и довольными ехать домой так выходит
Ответить
Sanches65
1572452248
А что им оставалось делать, вот попробовали со Спартаком сыграть в открытый футбол получили трешку, что было бы в Турине играй они на встречных курсах...
Ответить
паха1991
1572453549
рома..ты бы сам туда сбегал поиграл..а потом коментил бы уже...а так по факту правда в твоих словах есть!
Ответить
Plyash
1572454929
Каждое чмо считает себя экспертом. Широков-бревно не заметил бревна в своём глазу.
Ответить
Fan Loko mik
1572457936
Я ещё понимаю, когда Роналдо высказывает свою точку зрения, НО когда говорит это ЧМО, из-за которого на ЧЕ 2008 нам отгрузила 4 плюхи в первом матче в группе Испания!!!! У меня просто нет слов!!! Дебилоид кривоногий!!! Закрой свой вонючий РОТ!!!!!
Ответить
Mr Green
1572460231
вот такие высказывания и показывают уровень понимания футбола этими людьми.ладно он говорил бы так, если составы были равны, а тут просто играет левый защитник Идову с глубокой лавки, Миранчук, Хеведес, Игнатьев и Крыховяк после болезни, Эдер тоже человек с лавки. По сути в 100% готовности были только 4 человека из основного состава. и уж такому "специалисту" должно быть известно, что итальянский футбол вообще построен на стоянии автобусом и быстрыми выходами в контратаки
Ответить
Bozigit
1572462106
А как же тогда Локо забил?
Ответить
NeoNaTe
1572541800
чья бы корова в данном случае мычала...про свою игру на евро-2008 забыл, особенно в первом матче с испанцами - позорище!! еще и рот открывается кого-то грязью поливать
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+