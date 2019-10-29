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    Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раскритиковал игру «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа.

    «Мы играли с «Локомотивом», который отказался играть в футбол и просто припарковал автобус перед воротами. Было сложно забить, я не смог отличиться, и это расстроило меня. Но это нормально. Самое главное, что команда выиграла.

    В раздевалке я успокоился. После матча я поужинал с друзьями, вернулся домой в 4 утра, выпил стакан воды со льдом и лег спать. Я проспал до 10, позавтракал и в 11 отправился в тренажерный зал.

    Без такой дисциплины невозможно оставаться на вершине 15 лет», – сказал Роналду.

    • Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
    • 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

    Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

    Источник: Goal

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    29.10.2019 15:16
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1142

      neim 15 часов назад

      Да Роналду и слова-то "автобус" наверняка никогда не слышал. 100% выдумки местных цицеронов.

      0
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      Рейтинг: +27

      Fraer123 15 часов назад

      Но он прав ,зачем же судить роналду , он на вершине ,и думаю согласны все

      1
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      Рейтинг: +267

      GrizzlyD 15 часов назад

      Локомотив лохи

      0
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      Рейтинг: +927

      Retiremen_VMF 16 часов назад

      В ФНЛ Оренбург так играет, в 10 защитников. Тоже невозможно ни смотреть ни играть. Надо переименовать этот вид игры.Или давать штрафные балы за бездействие.
      Простояли во вратарской 2 тайма, получи еще минус 3 балла. А как по другому с этим бороться?

      0
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      Рейтинг: +3160

      Рубинище 16 часов назад

      Всё так и было, тупо в окопах 2 тайма приехали сидеть в надежде минимально проиграть.

      3
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      Рейтинг: +471

      afw13 > Рубинище 13 часов назад

      а надо было бежать вперед как Краснодар и ЦСКА, и отхватывать от соперников по еврокубкам в среднем по 3 мяча за игру?

      0
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      Рейтинг: +3160

      Рубинище > afw13 2 часа назад

      в футбол надо было играть, как Славия или Зальбруг, Олимпиакос- они давали бой грандам в гостях и дома.

      1
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      Рейтинг: +97

      mp7700 17 часов назад

      А где источник? Или это очередной сон автора?

      0
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      Рейтинг: +73

      Fandorine 17 часов назад

      Прочитал... аж пися встала...)))))

      0
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      Рейтинг: +490

      playsh 17 часов назад

      Нарцисс самовлюблённый,в зеркало себя поцелуй.
      Жаль,не во все места достанешь.

      3
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      Рейтинг: +1868

      absent32 17 часов назад

      либо Криш гонит болото, либо эту статью кто то придумал сидя на диване

      5
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      Рейтинг: +184

      _Scorpio_ 17 часов назад

      Ну Дибала как-то справился, причем дважды, никакие автобусы ему не мешали-)

      4
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