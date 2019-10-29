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  • Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»

Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»

29 октября 2019, 15:16
32

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раскритиковал игру «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа.

«Мы играли с «Локомотивом», который отказался играть в футбол и просто припарковал автобус перед воротами. Было сложно забить, я не смог отличиться, и это расстроило меня. Но это нормально. Самое главное, что команда выиграла.

В раздевалке я успокоился. После матча я поужинал с друзьями, вернулся домой в 4 утра, выпил стакан воды со льдом и лег спать. Я проспал до 10, позавтракал и в 11 отправился в тренажерный зал.

Без такой дисциплины невозможно оставаться на вершине 15 лет», – сказал Роналду.

  • Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
  • 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

Источник: Goal
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Роналду Криштиану
Комментарии (32)
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xkixerx
1572351652
Вот, кто хреновей всех сыграл с ЛОКО только те и критикуют..... Де лигт да Роналду...... Куадрадо разорвал локо на фланге, Дибала сделал дубль, и почему то не говорят, что локо не играл в футбол?
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Kollljan
1572351715
Да, Миранчуки брёвна.
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PUZIAKA
1572352437
Не автобус, а паровоз)) Стыдно не знать, Криш)
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srg38
1572353829
*** а как еще играть с Ювентусом и Атлетико? Это вам не Лейпциг/Леон, Ференцварош/Эспаньол/Лудогорец!
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Plyash
1572354053
Сколько лет удивляюсь,как в одном человеке соседствуют классный футболист и человек-плесень.Скольких людей оскорбил ни за что,не счесть. А уж похвальбой страдает в свой адрес,аж воротит.А главное за себя расстроился,что не забил,вдруг его обгонят ненароком.
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erma
1572355249
"Без такой дисциплины невозможно оставаться на вершине 15 лет" - он наверняка и зеркало с собой носит, чтобы беспрестанно любоваться на свое совершенство. Я думал, он что-то про Локо хотел сказать - так нет, все о себе, любимом - противный Локо не дал хорошему парню забить. Он так переволновался, что лег в 4 утра, охладив душевный жар стаканом воды со льдом.
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absent32
1572355874
либо Криш гонит болото, либо эту статью кто то придумал сидя на диване
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Plyash
1572356054
Нарцисс самовлюблённый,в зеркало себя поцелуй. Жаль,не во все места достанешь.
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Рубинище
1572361646
Всё так и было, тупо в окопах 2 тайма приехали сидеть в надежде минимально проиграть.
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GrizzlyD
1572363157
Локомотив лохи
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