Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду раскритиковал игру «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа.

«Мы играли с «Локомотивом», который отказался играть в футбол и просто припарковал автобус перед воротами. Было сложно забить, я не смог отличиться, и это расстроило меня. Но это нормально. Самое главное, что команда выиграла.

В раздевалке я успокоился. После матча я поужинал с друзьями, вернулся домой в 4 утра, выпил стакан воды со льдом и лег спать. Я проспал до 10, позавтракал и в 11 отправился в тренажерный зал.

Без такой дисциплины невозможно оставаться на вершине 15 лет», – сказал Роналду.

Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.

обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее. 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

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