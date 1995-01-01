Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о диалоге с Криштиану Роналду после матча с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

— О чем поговорили с Роналду?

— Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться.

Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.