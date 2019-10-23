Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о диалоге с Криштиану Роналду после матча с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

— О чем поговорили с Роналду?

— Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться.

Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.

Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.

сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее. 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.