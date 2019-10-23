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  • Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

23 октября 2019, 07:18
25

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о диалоге с Криштиану Роналду после матча с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

— О чем поговорили с Роналду?

— Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться.

Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.

  • Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
  • 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ювентус Локомотив Роналду Криштиану Семин Юрий
Комментарии (25)
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Хведя
1571804542
Откуда у паровозов 4 балла? У них ни одной ничьей нынче нет.
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johnny983
1571806715
Можете меня минусовать, но со стариком Палычем делов у Локо в ЛЧ не будет. Что дома, что на выезде, команда играет в ссыкливый футбол с большими командами (да и со средними тоже). При Сёмине не будет у команды психологии победителей - приехать отбиться, отстоять нули - так всегда и было. Испанский стыд какой-то ощущается... Хотя нет, это же не чужие команды, это наши... значит просто стыд. Проиграть в атаке и проиграть в обороне - разные вещи. Да, я предпочёл бы слабоумие и отвагу, чем весь матч стоять отбивать мячики от своей штрафной.
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tushkanlz
1571807939
Раскрылись и было бы не 2-1,а гораздо больше.Ресурсы слабоваты...
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Dizayner
1571810700
так поэтому и 2 пропустили и те издалека, что не раскрылись, а вот если бы раскрылись то могло быть и 5 и 6
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nemolod
1571813481
Сыграли так как позволял соперник, хотя второй гол был необязательным-тут явно защитники сплоховали! А насчет психологии-тут рецепт один - должен быть такой материальный стимул,что за победу премиальные должны быть раз в 10 больше,тогда с тем же Атлетико или Ювентусом игроки за такие деньги стали биться и сражаться,а пока,раз уж директор клуба заявляет,что ему не важен результат-получите что имеете!
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JTherry
1571831339
поражают комменты игроков Локо, прессы и болельщиков, неужели с игрой в "автобус" Локо мог (чуть ли, не должен был!!!) победить Ювентус? ведь по воротам нанесли всего один удар (!!!) радовались бы, что с таким итоговым счетом матч закончился, и смотрите внимательно статистику... радоваться-то особо нечему: 28 ударов по воротам, 7 в створ, против 1) не пропустили от Роналду, так пропустили от Дибалы... завидую, что в нашем футболе нет таких супер-футболистов, к нам едут "остатки с барского стола Европы"...
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Juic
1571851653
Палыч - великий менеджер. Он играет с теми, кто есть здесь и сейчас, и играет лучше, стабильнее любого другого тренера в России. У Романцева, с которым только и можно его сравнивать, были несравненно большие ресурсы игроков и денег. Как только эти источники начали иссякать - спартаковская гегемония кончилась, а потом и игра. А работа Палыча - верный признак, что Локо будет с трофеями. Всегда. Это стабильный результат при ограниченных ресурсах, и он знает, как этого результата добиться. Потому и велики русский тренер, наряду с Романцевым.
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