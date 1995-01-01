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    Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о диалоге с Криштиану Роналду после матча с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).

    — О чем поговорили с Роналду?

    — Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться.

    Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.

    • Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
    • 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +517

      Хведя 10 минут назад

      Откуда у паровозов 4 балла? У них ни одной ничьей нынче нет.

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