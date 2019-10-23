Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о диалоге с Криштиану Роналду после матча с «Ювентусом» (1:2, 3-й тур ЛЧ).
— О чем поговорили с Роналду?
— Криштиану сказал, что им было тяжело, что мы могли бы побольше раскрыться.
Ответил, что если бы мы больше раскрылись, то нам еще тяжелее было бы.
- Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
- 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.
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Источник: «Матч ТВ»