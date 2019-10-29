Семин – о словах Роналду про «автобус»: «Он ничего плохого не сказал. Это его мнение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал высказывание форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который обвинил москвичей в «парковке автобуса».

«Роналду в своем высказывании ничего плохого не сказал. Это его мнение, сказал и сказал. Также он приблизительно мне на поле сказал в Турине, был нормальный разговор», — сказал Семин.

Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.

обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее. 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»

Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»