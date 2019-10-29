Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Семин – о словах Роналду про «автобус»: «Он ничего плохого не сказал. Это его мнение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал высказывание форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который обвинил москвичей в «парковке автобуса».

    «Роналду в своем высказывании ничего плохого не сказал. Это его мнение, сказал и сказал. Также он приблизительно мне на поле сказал в Турине, был нормальный разговор», — сказал Семин.

    • Команда Маурицио Сарри обыграла «Локомотив» со счетом 2:1 и сравнялась по очкам с «Атлетико» (7). У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
    • 6-го ноября «Локомотив» примет туринский клуб на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура.

    Роналду: «Локомотив» отказался играть в футбол и просто припарковал автобус»

    Семин: «Криштиану сказал, что мы могли бы побольше раскрыться»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2019 18:29
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3096

      RotBerg 15 часов назад

      Как ещё играть команде, которая еле 15 т на домашние игры собирает.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1341

      srg38 > RotBerg 15 часов назад

      Да, болельщиков у Локо меньше чем у Спартака и ЦСКА.. и что? однако за последние годы Локо выиграл несколько трофеев. Какая смысловая нагрузка у твоего коммента?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5410

      Антибиотик > srg38 13 часов назад

      Это же грязный бомж)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1341

      srg38 > Антибиотик 13 часов назад

      А ну тогда вопросов нет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74307
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru