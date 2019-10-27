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    Mundo Deportivo: «Барселона» готова отдать за Лаутаро Мартинеса Видаля и Ракитича

    «Барселона» намерена заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. В обмен на аргентинца в Милан могут отправиться полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, информирует Mundo Deportivo.

    Каталонцы намерены организовать трансфер в следующем году. Ракитич же может отправиться в «Интер» уже в январе.

    • Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.
    • 22-летний форвард провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, однако, по данным Mundo Deportivo, испанцам придется заплатить за него в пять раз больше.

    Источник: Mundo Deportivo

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    27.10.2019 14:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 20 часов назад

      Мартинес явно стоит дороже, ну или Ракитич и Видаль дешевле, кому какая формулировка нравится, суть та же.

      1
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      Рейтинг: +101

      Эмом > Cules2013 19 часов назад

      Видаль и Ракитич 30млн не стоят, тут еще Барса млн 100 подкинет и то если эти игроки интересны Интеру

      0
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      Рейтинг: +6999

      Вомбат 22 часа назад

      Ракитич как футболист деградирует, если и не так быстро как Модрич, то более монотонно. Он за последние 2 года не выдал ни одной яркой игры. Сейчас уже продать его больше чем за 40 млн нереально. Видаль в Барселоне в этом сезоне уселся на лавку. Впрочем он никогда не был настоящей звездой, скорее бойцом. Продать Видаля дороже чем за 30 млн можно только в Зенит или в Китай. итого 7- млн. евро. Как Эль Мундо Депортиво насчитало цену такого обмена в 200 млн, непонятно. Просто испанцы хотят втюхать Интеру, что им супер-пупер выгоден этот обмен. Хотя на самом деле, если Интер задержится в еврокубках, цена на Мартинеса будет расти.

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