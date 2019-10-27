Mundo Deportivo: «Барселона» готова отдать за Лаутаро Мартинеса Видаля и Ракитича

«Барселона» намерена заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. В обмен на аргентинца в Милан могут отправиться полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, информирует Mundo Deportivo.
Каталонцы намерены организовать трансфер в следующем году. Ракитич же может отправиться в «Интер» уже в январе.
- Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.
- 22-летний форвард провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, однако, по данным Mundo Deportivo, испанцам придется заплатить за него в пять раз больше.
Источник: Mundo Deportivo