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  • Mundo Deportivo: «Барселона» готова отдать за Лаутаро Мартинеса Видаля и Ракитича

Mundo Deportivo: «Барселона» готова отдать за Лаутаро Мартинеса Видаля и Ракитича

27 октября 2019, 14:38
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«Барселона» намерена заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. В обмен на аргентинца в Милан могут отправиться полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, информирует Mundo Deportivo.

Каталонцы намерены организовать трансфер в следующем году. Ракитич же может отправиться в «Интер» уже в январе.

  • Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.
  • 22-летний форвард провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал три ассиста.
  • Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, однако, по данным Mundo Deportivo, испанцам придется заплатить за него в пять раз больше.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Ракитич Иван Видаль Артуро Мартинес Лаутаро
Комментарии (3)
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Вомбат
1572183009
Ракитич как футболист деградирует, если и не так быстро как Модрич, то более монотонно. Он за последние 2 года не выдал ни одной яркой игры. Сейчас уже продать его больше чем за 40 млн нереально. Видаль в Барселоне в этом сезоне уселся на лавку. Впрочем он никогда не был настоящей звездой, скорее бойцом. Продать Видаля дороже чем за 30 млн можно только в Зенит или в Китай. итого 7- млн. евро. Как Эль Мундо Депортиво насчитало цену такого обмена в 200 млн, непонятно. Просто испанцы хотят втюхать Интеру, что им супер-пупер выгоден этот обмен. Хотя на самом деле, если Интер задержится в еврокубках, цена на Мартинеса будет расти.
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Cules2013
1572191786
Мартинес явно стоит дороже, ну или Ракитич и Видаль дешевле, кому какая формулировка нравится, суть та же.
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