Mundo Deportivo: «Барселона» готова отдать за Лаутаро Мартинеса Видаля и Ракитича

«Барселона» намерена заполучить форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. В обмен на аргентинца в Милан могут отправиться полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, информирует Mundo Deportivo.

Каталонцы намерены организовать трансфер в следующем году. Ракитич же может отправиться в «Интер» уже в январе.