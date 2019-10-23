«Барселона» может купить Лаутаро Мартинеса за 200 миллионов

«Барселона» собирается оформить трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Каталонскому клубу придется заплатить 200 миллионов евро, так как эта сумма прописана в качестве отступных за 22-летнего игрока, пишет Mundo Deportivo.
- Руководство «Барселоны» ранее определило пять кандидатур на замену нападающему Луису Суаресу, которому в январе исполнится 33 года.
- По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонского клуба, помимо Мартинеса, входят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
- Мартинес провел за «Интер» 10 матчей в этом сезоне, забил пять мячей и отдал два ассиста.
Источник: Mundo Deportivo