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    «Барселона» может купить Лаутаро Мартинеса за 200 миллионов

    «Барселона» собирается оформить трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    Каталонскому клубу придется заплатить 200 миллионов евро, так как эта сумма прописана в качестве отступных за 22-летнего игрока, пишет Mundo Deportivo.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +105

      DyadyaWel 54 минуты назад

      Ну теперь заживём... Будем всех скупать за отступные.

      0
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      Рейтинг: +1799

      SarJr 55 минут назад

      Не слишком овер дохрена ли?!

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