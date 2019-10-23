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«Барселона» может купить Лаутаро Мартинеса за 200 миллионов

23 октября 2019, 18:15
5

«Барселона» собирается оформить трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Каталонскому клубу придется заплатить 200 миллионов евро, так как эта сумма прописана в качестве отступных за 22-летнего игрока, пишет Mundo Deportivo.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Мартинес Лаутаро
Комментарии (5)
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Saracen Jr
1571846953
Не слишком овер дохрена ли?!
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DyadyaWel
1571846982
Ну теперь заживём... Будем всех скупать за отступные.
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petr69
1571864759
Возьмите Дзюбу
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Патронташ
1571888250
Может купить, а может не купить..
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житель СПб
1571947989
Футбол все больше утрачивает реальность и становится сюрреалистическим. Это все больше не спорт - а шоу. Печально.
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