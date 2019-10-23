«Барселона» может купить Лаутаро Мартинеса за 200 миллионов

«Барселона» собирается оформить трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Каталонскому клубу придется заплатить 200 миллионов евро, так как эта сумма прописана в качестве отступных за 22-летнего игрока, пишет Mundo Deportivo.