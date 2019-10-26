AS: «Барселона» контактирует с окружением Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес – трансферная цель «Барселоны».
По информации AS, скауты каталонского клуба неоднократно просматривали аргентинца.
Также сообщается, что представители «Барсы» установили контакт с окружением игрока, чтобы обозначить предметный интерес к нему.
- Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.
- 22-летний форвард провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, однако, по данным Mundo Deportivo, испанцам придется заплатить за него в пять раз больше.
Источник: AS