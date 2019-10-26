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    AS: «Барселона» контактирует с окружением Лаутаро Мартинеса

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес – трансферная цель «Барселоны».

    По информации AS, скауты каталонского клуба неоднократно просматривали аргентинца.

    Также сообщается, что представители «Барсы» установили контакт с окружением игрока, чтобы обозначить предметный интерес к нему.

    • Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года.
    • 22-летний форвард провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро, однако, по данным Mundo Deportivo, испанцам придется заплатить за него в пять раз больше.

    Источник: AS

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    26.10.2019 10:58
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