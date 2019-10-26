AS: «Барселона» контактирует с окружением Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес – трансферная цель «Барселоны».

По информации AS, скауты каталонского клуба неоднократно просматривали аргентинца.

Также сообщается, что представители «Барсы» установили контакт с окружением игрока, чтобы обозначить предметный интерес к нему.