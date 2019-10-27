Diario Sport: с высокой долей вероятности Ракитич в январе перейдет в «Интер»

«Барселона» готова отпустить в другой клуб полузащитника Ивана Ракитича. По информации Diario Sport, каталонцы уже находятся в переговорах с «Интером».

Клубы имеют устоявшиеся деловые отношения, поэтому будут искать вариант, который устроит всех. Трансфер с высокой долей вероятности состоится в январе.