Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Diario Sport: с высокой долей вероятности Ракитич в январе перейдет в «Интер»

    «Барселона» готова отпустить в другой клуб полузащитника Ивана Ракитича. По информации Diario Sport, каталонцы уже находятся в переговорах с «Интером».

    Клубы имеют устоявшиеся деловые отношения, поэтому будут искать вариант, который устроит всех. Трансфер с высокой долей вероятности состоится в январе.

    • Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи».
    • За каталонцев хавбек провел матчей больше, чем за любой другой клуб в карьере.
    • Ракитич с «Барселоной» брал Лигу чемпионов.

    Источник: Diario Sport

    Интернет-версия испанской газеты с редакцией в Барселоне. 1,6 миллиона подписчиков в твиттере.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2019 13:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74285
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru