Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Diario Sport: с высокой долей вероятности Ракитич в январе перейдет в «Интер»

Diario Sport: с высокой долей вероятности Ракитич в январе перейдет в «Интер»

27 октября 2019, 13:34

«Барселона» готова отпустить в другой клуб полузащитника Ивана Ракитича. По информации Diario Sport, каталонцы уже находятся в переговорах с «Интером».

Клубы имеют устоявшиеся деловые отношения, поэтому будут искать вариант, который устроит всех. Трансфер с высокой долей вероятности состоится в январе.

  • Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи».
  • За каталонцев хавбек провел матчей больше, чем за любой другой клуб в карьере.
  • Ракитич с «Барселоной» брал Лигу чемпионов.

Источник: Diario Sport

Интернет-версия испанской газеты с редакцией в Барселоне. 1,6 миллиона подписчиков в твиттере.

Италия. Серия А Испания. Примера Интер Барселона Ракитич Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+