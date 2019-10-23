Лига чемпионов. «Барселона» обыграла «Славию», «Интер» победил дортмундскую «Боруссию»

В группе F состоялись матчи третьего тура основного раунда Лиги чемпионов. «Барселона» одержала победу над пражской «Славией» со счетом 1:2, «Интер» обыграл дортмундскую «Боруссию» – 2:0.

Возглавляет таблицу группы F «Барселона» с семью очками. «Интер» и «Боруссия» имеют по четыре балла. «Славия» замыкает квартет с одним набранным очком.

Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур

Славия (Чехия) – Барселона (Испания) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Месси, 3; 1:1 – Борил, 50; 1:2 – Олайинка, 57 (в свои ворота).

Интер (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 22; 2:0 – Кандрева, 89.

Незабитый пенальти: Мартинес, 83.

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