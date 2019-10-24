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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Интер - Боруссия

23.10.2019, Среда, 22:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 3 тур Интер - Боруссия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 6 4 2 0 9:4 +5 14
2. Боруссия Д 6 3 1 2 8:8 0 10
3. Интер 6 2 1 3 10:9 +1 7
4. Славия П 6 0 2 4 4:10 -6 2
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