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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Боруссия Д
Интер - Боруссия Д: обзор матча 23 октября 2019
Интер
23.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
22'
Л. Мартинес
89'
А. Кандрева
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Боруссия Д
Замена
Б. Валеро
️️️️
Л. Мартинес
90'
+1
Желтая карточка
А. Кандрева
90'
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
Пас отдал
М. Брозович
89'
86'
Желтая карточка
М. Хуммельс
84'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Т. Азар
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
82'
Замена
К. Бираги
️️️️
К. Асамоа
80'
79'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Д. Годин
79'
74'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Аканджи
65'
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Делэни
Замена
С. Эспозито
️️️️
Р. Лукаку
62'
Желтая карточка
Н. Барелла
56'
Желтая карточка
М. Брозович
44'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
С. де Врей
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛАЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
3-2-3-2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
27
Асамоа
77
Брозович
21
Гальярдини
23
Барелла
87
Кандрева
9
Лукаку
10
Мартинес
4-2-1-3
1
Бюрки
2
Хакими
15
Хуммельс
25
Аканджи
14
Шульц
27
Делэни
5
Вайгль
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
27
Асамоа
3
Бираги
3
Бираги
27
Асамоа
10
Мартинес
6
Валеро
6
Валеро
10
Мартинес
9
Лукаку
94
Эспозито
94
Эспозито
9
Лукаку
25
Аканджи
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
25
Аканджи
9
Азар
22
Геррейру
22
Геррейру
9
Азар
27
Делэни
81
Дауд
81
Дауд
27
Делэни
Остались в запасе
Интер
Боруссия Д
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Интер - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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