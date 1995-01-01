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    Черчесов: «Болельщик позвонил и возмущался, что я не вызвал в сборную Шомуродова»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему позвонил болельщик национальной команды и настойчиво требовал обратить внимание на форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

    • Шомуродов – игрок сборной Узбекистана.
    • В текущем сезоне нападающий провел за «Ростов» 14 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.

    – Оценили шутку про Азмуна, которого Тина Канделаки записала в сборную России?

    – Если бы только Азмуна. Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова.

    – А кто звонил?

    – Не знаю! Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии8
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      Рейтинг: +401

      Давид59 23 минуты назад

      Ой, и я позвонить хочу. Где бы его номер взять? Хочу предложить ему Ивановича, Ракицкого, Барриоса, Дугласа Сантоса, Дриусси и Азмуна. Кажется никого не забыл.;))))

      1
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      Рейтинг: +3561

      Добрый Бобер 28 минут назад

      Нет у нас журналистики. Даже то, как Канделаки опростоволосилась на всю страну, называют теперь шуткой, боясь гнева Газпромова.

      1
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      Рейтинг: +5288

      Антибиотик 45 минут назад

      Скиньте номер, я за Крыховяка позвоню))

      5
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      Рейтинг: +7128

      silver29 1 час назад

      Так то Тина звонила ))).

      3
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      Рейтинг: +656

      Я - легенда 1 час назад

      "Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум". Так ПОРОЙ или ЧАСТО? )))

      4
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      Рейтинг: +289

      Artemka444 1 час назад

      Ахах.

      1
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      Рейтинг: +34359

      portero 1 час назад

      это канделака возмущалась

      7
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      Рейтинг: +1799

      Борат 1 час назад

      хорошая байка! вот умора!

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