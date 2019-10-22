Черчесов: «Болельщик позвонил и возмущался, что я не вызвал в сборную Шомуродова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему позвонил болельщик национальной команды и настойчиво требовал обратить внимание на форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Шомуродов – игрок сборной Узбекистана.

В текущем сезоне нападающий провел за «Ростов» 14 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.

– Оценили шутку про Азмуна, которого Тина Канделаки записала в сборную России?

– Если бы только Азмуна. Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова.

– А кто звонил?

– Не знаю! Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум.

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