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  • Черчесов: «Болельщик позвонил и возмущался, что я не вызвал в сборную Шомуродова»

Черчесов: «Болельщик позвонил и возмущался, что я не вызвал в сборную Шомуродова»

22 октября 2019, 11:07
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как ему позвонил болельщик национальной команды и настойчиво требовал обратить внимание на форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

  • Шомуродов – игрок сборной Узбекистана.
  • В текущем сезоне нападающий провел за «Ростов» 14 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.

– Оценили шутку про Азмуна, которого Тина Канделаки записала в сборную России?

– Если бы только Азмуна. Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова.

– А кто звонил?

– Не знаю! Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Шомуродов Эльдор Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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portero
1571732865
это канделака возмущалась
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Artemka444
1571733158
Ахах.
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Я - легенда
1571733572
"Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум". Так ПОРОЙ или ЧАСТО? )))
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Антибиотик
1571736649
Скиньте номер, я за Крыховяка позвоню))
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Добрый Бобер
1571737623
Нет у нас журналистики. Даже то, как Канделаки опростоволосилась на всю страну, называют теперь шуткой, боясь гнева Газпромова.
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Давид59
1571737949
Ой, и я позвонить хочу. Где бы его номер взять? Хочу предложить ему Ивановича, Ракицкого, Барриоса, Дугласа Сантоса, Дриусси и Азмуна. Кажется никого не забыл.;))))
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Decorhome
1571743309
Железный человек
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ufos73
1571745241
В нашей стране болелы лучшие футбольные эксперты, а таксисты - политики!
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овертайм
1571754672
тина звонила?)
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Вальдемар IV
1571779955
он узбек да и даже не был бы, зачем он сборной? покорителей санмарин и среди барсеточников хватает, да и в топовых матчах мы видели его недавно
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