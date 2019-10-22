Черчесов – о Кутепове в сборной: «Не можем приглашать за прошлые заслуги»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Илья Кутепов не вызывается в национальную команду.
– Он постепенно набирает форму. С «Краснодаром», например, уже сыграл неплохо. Мы этого футболиста знаем, Илья с нами провел много времени, многое сделал для сборной. Но за прошлые заслуги не можем приглашать в команду.
– На ЧМ Кутепов выглядел прекрасно. Что именно надо сделать, чтобы защитник играл так же?
– Дело не во мне, а в нас. И не забывайте, что Илья выходил на поле рядом с Игнашевичем, затем получил несколько травм и выбыл из определенного ритма.
- На ЧМ-2018 Кутепов сыграл во всех пяти матчах российской сборной.
- После мундиаля 26-летний футболист один раз вызывался в национальную команду, но не смог выйти на поле из-за травмы.
- В текущем сезоне игрок провел за «Спартак» пять поединков.
Источник: «Спорт-Экспресс»