Черчесов – о Кутепове в сборной: «Не можем приглашать за прошлые заслуги»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Илья Кутепов не вызывается в национальную команду.

– Он постепенно набирает форму. С «Краснодаром», например, уже сыграл неплохо. Мы этого футболиста знаем, Илья с нами провел много времени, многое сделал для сборной. Но за прошлые заслуги не можем приглашать в команду.

– На ЧМ Кутепов выглядел прекрасно. Что именно надо сделать, чтобы защитник играл так же?

– Дело не во мне, а в нас. И не забывайте, что Илья выходил на поле рядом с Игнашевичем, затем получил несколько травм и выбыл из определенного ритма.