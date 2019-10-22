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  • Черчесов – о Кутепове в сборной: «Не можем приглашать за прошлые заслуги»

Черчесов – о Кутепове в сборной: «Не можем приглашать за прошлые заслуги»

22 октября 2019, 08:54
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Илья Кутепов не вызывается в национальную команду.

– Он постепенно набирает форму. С «Краснодаром», например, уже сыграл неплохо. Мы этого футболиста знаем, Илья с нами провел много времени, многое сделал для сборной. Но за прошлые заслуги не можем приглашать в команду.

– На ЧМ Кутепов выглядел прекрасно. Что именно надо сделать, чтобы защитник играл так же?

– Дело не во мне, а в нас. И не забывайте, что Илья выходил на поле рядом с Игнашевичем, затем получил несколько травм и выбыл из определенного ритма.

  • На ЧМ-2018 Кутепов сыграл во всех пяти матчах российской сборной.
  • После мундиаля 26-летний футболист один раз вызывался в национальную команду, но не смог выйти на поле из-за травмы.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Спартак» пять поединков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Кутепов Илья Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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oyabun
1571725932
Если бы только Кутепов. Весь Спартак сейчас непохож на себя образца двухгодичной давности.
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zigbert
1571767042
Все зависит от него самого. С Рубином он тоже сыграл без ошибок.
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