Черчесов: «Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него усталость от работы в национальной команде.

– Может, вы уже устали от меня, раз такие вопросы задаете? Мы родом из Советского Союза – надо задачи решать, а не вопросами задаваться. Необходимо давать результат.

– Как долго позволяете себе отдохнуть после матчей сборной? Когда возвращаетесь к работе?

– Игра закончилась – полетели с тренером вратарей Гинтарасом Стауче в Варшаву на симпозиум Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров. Вечером следующего дня отправился в Москву, и на утро уже был в РФС. И так все дни – пока не было после октябрьских матчей ни одного выходного. Сборная вышла на чемпионат Европы – интерес повысился, поэтому дали несколько интервью на телевидении – программам Владимира Соловьева, Ильи Казакова, Георгия Черданцева, вот сейчас с вами общаюсь. Далее – без обид, пока закрываемся и спокойно трудимся дальше.