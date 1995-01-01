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    Черчесов: «Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него усталость от работы в национальной команде.

    – Может, вы уже устали от меня, раз такие вопросы задаете? Мы родом из Советского Союза – надо задачи решать, а не вопросами задаваться. Необходимо давать результат.

    – Как долго позволяете себе отдохнуть после матчей сборной? Когда возвращаетесь к работе?

    – Игра закончилась – полетели с тренером вратарей Гинтарасом Стауче в Варшаву на симпозиум Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров. Вечером следующего дня отправился в Москву, и на утро уже был в РФС. И так все дни – пока не было после октябрьских матчей ни одного выходного. Сборная вышла на чемпионат Европы – интерес повысился, поэтому дали несколько интервью на телевидении – программам Владимира Соловьева, Ильи Казакова, Георгия Черданцева, вот сейчас с вами общаюсь. Далее – без обид, пока закрываемся и спокойно трудимся дальше.

    • По итогам октябрьских матчей российская сборная досрочно получила путeвку на Евро-2020.
    • Контракт Черчесова с РФС рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на 24 месяца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7527

      alex1951 1 час назад

      Старайся ....хороший результат для сборной ,если на ЧЕ сойдешь в 1\4 финала,а отличный в 1\2 финала.....скучать некогда)))

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      Рейтинг: +132

      tushkanlz 1 час назад

      Пусть результат будет всегда... и здоровье тоже

      0
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      Рейтинг: +7118

      silver29 1 час назад

      Да

      0
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      Рейтинг: +397

      Давид59 1 час назад

      Отчёт принят!!! Всё замечательно!!! Вот только к мудозвону было ездить необязательно

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