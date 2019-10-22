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  • Черчесов: «Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?»

Черчесов: «Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?»

22 октября 2019, 08:00
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, есть ли у него усталость от работы в национальной команде.

– Может, вы уже устали от меня, раз такие вопросы задаете? Мы родом из Советского Союза – надо задачи решать, а не вопросами задаваться. Необходимо давать результат.

– Как долго позволяете себе отдохнуть после матчей сборной? Когда возвращаетесь к работе?

– Игра закончилась – полетели с тренером вратарей Гинтарасом Стауче в Варшаву на симпозиум Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров. Вечером следующего дня отправился в Москву, и на утро уже был в РФС. И так все дни – пока не было после октябрьских матчей ни одного выходного. Сборная вышла на чемпионат Европы – интерес повысился, поэтому дали несколько интервью на телевидении – программам Владимира Соловьева, Ильи Казакова, Георгия Черданцева, вот сейчас с вами общаюсь. Далее – без обид, пока закрываемся и спокойно трудимся дальше.

  • По итогам октябрьских матчей российская сборная досрочно получила путeвку на Евро-2020.
  • Контракт Черчесова с РФС рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на 24 месяца.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Давид59
1571721152
Отчёт принят!!! Всё замечательно!!! Вот только к мудозвону было ездить необязательно
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tushkanlz
1571722050
Пусть результат будет всегда... и здоровье тоже
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alex1951
1571722531
Старайся ....хороший результат для сборной ,если на ЧЕ сойдешь в 1\\4 финала,а отличный в 1\\2 финала.....скучать некогда)))
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Axe111
1571732627
Пфф с первого дня
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