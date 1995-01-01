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    Черчесов: «Не согласен, что у Смолова спад»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игровой форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

    – Как долго продлится спад Смолова?

    – Не согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд, Смолов в последнее время возвращается на свой привычный уровень. Мы разговаривали с ним недавно, когда он получил травму, и я выразил сожаление, что его с нами не будет на октябрьском сборе.

    • В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» 14 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
    • 6 октября футболист получил травму задней поверхности бедра.
    • Сроки восстановления форварда – около месяца.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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