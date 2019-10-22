Черчесов: «Не согласен, что у Смолова спад»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игровой форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

– Как долго продлится спад Смолова?

– Не согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд, Смолов в последнее время возвращается на свой привычный уровень. Мы разговаривали с ним недавно, когда он получил травму, и я выразил сожаление, что его с нами не будет на октябрьском сборе.

В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» 14 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

6 октября футболист получил травму задней поверхности бедра.

Сроки восстановления форварда – около месяца.

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