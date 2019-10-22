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Черчесов: «Не согласен, что у Смолова спад»

22 октября 2019, 09:56
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игровой форме нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

– Как долго продлится спад Смолова?

– Не согласен с постановкой вопроса. На мой взгляд, Смолов в последнее время возвращается на свой привычный уровень. Мы разговаривали с ним недавно, когда он получил травму, и я выразил сожаление, что его с нами не будет на октябрьском сборе.

  • В текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» 14 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
  • 6 октября футболист получил травму задней поверхности бедра.
  • Сроки восстановления форварда – около месяца.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Джой
1571728389
Не согласен что у Смолова спад, он всегда так играл)
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MaxRnD
1571738548
Невпопад у него всегда, а не спад ... Сборную похоронил кладбищенских дел мастер ...
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САДЫЧОК
1571738982
...а на мой взгляд Смолов стал таким каким и был ! Это , игрок уровня Фнл !
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vladimir-7
1571741287
У Смолова не футбольный спад, а футбольный закат.
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