Евсеев: «Перед уходом в «Динамо» Игбун сказал: «Я в «Уфе» давно, мне нужен новый вызов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе форварда Сильвестра Игбуна в аренду в «Динамо». Заполучить африканца хотел также «Арсенал».
«По Игбуну поступило предложение из Тулы, но мы поговорили с Шамилем Камильевичем Газизовым и решили, что в Тулу мы его никак не можем отпустить, это наш конкурент. Игбун объяснял так: «Я у вас давно, мне нужен новый вызов». Тут никаких вопросов», – сказал тренер.
- Игбун должен вернуться в Уфу по окончании сезона.
- Форвард провел за «Динамо» в РПЛ четыре матча, забил два гола.
- Москвичи в таблице идут в зоне вылета, а «Уфа» занимает шестое место.
Источник: YouTube-канал «Уфы»