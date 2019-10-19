Евсеев: «Перед уходом в «Динамо» Игбун сказал: «Я в «Уфе» давно, мне нужен новый вызов»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе форварда Сильвестра Игбуна в аренду в «Динамо». Заполучить африканца хотел также «Арсенал».

«По Игбуну поступило предложение из Тулы, но мы поговорили с Шамилем Камильевичем Газизовым и решили, что в Тулу мы его никак не можем отпустить, это наш конкурент. Игбун объяснял так: «Я у вас давно, мне нужен новый вызов». Тут никаких вопросов», – сказал тренер.