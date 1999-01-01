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    Евсеев: «Перед уходом в «Динамо» Игбун сказал: «Я в «Уфе» давно, мне нужен новый вызов»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе форварда Сильвестра Игбуна в аренду в «Динамо». Заполучить африканца хотел также «Арсенал».

    «По Игбуну поступило предложение из Тулы, но мы поговорили с Шамилем Камильевичем Газизовым и решили, что в Тулу мы его никак не можем отпустить, это наш конкурент. Игбун объяснял так: «Я у вас давно, мне нужен новый вызов». Тут никаких вопросов», – сказал тренер.

    • Игбун должен вернуться в Уфу по окончании сезона.
    • Форвард провел за «Динамо» в РПЛ четыре матча, забил два гола.
    • Москвичи в таблице идут в зоне вылета, а «Уфа» занимает шестое место.

    Источник: YouTube-канал «Уфы»

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