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  • Евсеев: «Перед уходом в «Динамо» Игбун сказал: «Я в «Уфе» давно, мне нужен новый вызов»

Евсеев: «Перед уходом в «Динамо» Игбун сказал: «Я в «Уфе» давно, мне нужен новый вызов»

19 октября 2019, 01:42
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об уходе форварда Сильвестра Игбуна в аренду в «Динамо». Заполучить африканца хотел также «Арсенал».

«По Игбуну поступило предложение из Тулы, но мы поговорили с Шамилем Камильевичем Газизовым и решили, что в Тулу мы его никак не можем отпустить, это наш конкурент. Игбун объяснял так: «Я у вас давно, мне нужен новый вызов». Тут никаких вопросов», – сказал тренер.

  • Игбун должен вернуться в Уфу по окончании сезона.
  • Форвард провел за «Динамо» в РПЛ четыре матча, забил два гола.
  • Москвичи в таблице идут в зоне вылета, а «Уфа» занимает шестое место.

Источник: YouTube-канал «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Игбун Сильвестр Евсеев Вадим
Комментарии (1)
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алдан2014
1571459431
Динамо значит не конкурент Уфе,дожили
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