УПЛ. «Шахтер» забил «Колосу» шесть голов

В 11 туре чемпионата Украины «Шахтер» разгромил «Колос» из Ковалевки, выходца из дивизиона рангом ниже. Дублями отметились Алуизио Мораес и Тайсон.

Донецкий клуб лидирует в чемпионате с 13-очковым отрывом. На следующей неделе команда Луиша Каштру проведет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо».

Чемпионат Украины. УПЛ. 11-й тур

Шахтер – Колос – 6:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 5; 2:0 – Коноплянка, 26; 3:0 – Додо, 32; 4:0 -Тайсон, 43; 5:0 – Тайсон, 45; 6:0 – Мораес, 61.

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