Главные новости дня. «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в Лиге чемпионов, Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

«Локомотив» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, хотя и не обыграл «Урал».

«Краснодар» нанес разгромное поражение «Арсеналу» и вслед за «Локо» квалифицировался в ЛЧ.

«Зенит» проиграл «Ростову» из-за пенальти.

«Динамо» может получить 45 миллионов на трансферы.

Английские СМИ пишут, что «МЮ» не разрешает Сульшера продавать Погба в «Реал».

Компани покинул «Ман Сити». Он будет играть за «Андерлехт» и тренировать его.

Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020.

Месси установил еще один крупный рекорд.

«Реал» отстал от «Барселоны» на рекордное количество очков.

«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, «Шахтер» стал чемпионом Украины.

«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России