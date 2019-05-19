Главные новости дня. «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в Лиге чемпионов, Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

«Локомотив» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, хотя и не обыграл «Урал».
«Краснодар» нанес разгромное поражение «Арсеналу» и вслед за «Локо» квалифицировался в ЛЧ.
«Зенит» проиграл «Ростову» из-за пенальти.
«Динамо» может получить 45 миллионов на трансферы.
Английские СМИ пишут, что «МЮ» не разрешает Сульшера продавать Погба в «Реал».
Компани покинул «Ман Сити». Он будет играть за «Андерлехт» и тренировать его.
Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020.
Месси установил еще один крупный рекорд.
«Реал» отстал от «Барселоны» на рекордное количество очков.
«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, «Шахтер» стал чемпионом Украины.
«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России