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    Главные новости дня. «Локомотив» и «Краснодар» сыграют в Лиге чемпионов, Компани станет играющим тренером «Андерлехта»

    «Локомотив» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов, хотя и не обыграл «Урал».

    «Краснодар» нанес разгромное поражение «Арсеналу» и вслед за «Локо» квалифицировался в ЛЧ.

    «Зенит» проиграл «Ростову» из-за пенальти.

    «Динамо» может получить 45 миллионов на трансферы.

    Английские СМИ пишут, что «МЮ» не разрешает Сульшера продавать Погба в «Реал».

    Компани покинул «Ман Сити». Он будет играть за «Андерлехт» и тренировать его.

    Стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020.

    Месси установил еще один крупный рекорд.

    «Реал» отстал от «Барселоны» на рекордное количество очков.

    «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, «Шахтер» стал чемпионом Украины.

    «Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2019 22:36
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