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    «СЭ»: «Динамо» могут выделить 45 миллионов на трансферы. Клуб интересуется Зобниным, Бариновым и Еременко

    Руководство «Динамо» может выделить клубу 45 миллионов евро на трансферы летом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, перед клубом стоит задача попасть в топ-5 РПЛ в следующем сезоне. У «Динамо» пять основных трансферных целей:

    1. Роман Зобнин («Спартак»). Хавбек выступал за «Динамо» до 2016 года, тогда «Спартак» купил футболиста за 3 миллиона евро. Сейчас сумма отступных в его контакте составляет 30 миллионов евро.
    2. Дмитрий Баринов («Локомотив»). Сумма отступных – 7 миллионов евро.
    3. Роман Еременко («Ростов»). «Динамо» готово предложить контракт по схеме «1+1». Игроком также интересуются «Краснодар» и «Локомотив».
    4. Миха Мевля («Зенит», сейчас находится в аренде в «Ростове»). Пока ожидается, что футболист летом вернется в Санкт-Петербург.
    5. Карлос Жуниор («Лугано»). О подробностях возможного трансфера не сообщается.

    Также «Динамо» интересуется форвардов Андреем Панюковым («Урал», аренда у «Зенита») полузащитником Резиуаном Мерзовым («Арсенал», аренда у «Ростова»).

    Ожидается, что Дмитрий Хохлов останется главным тренером «Динамо» в следующем сезоне. Сейчас клуб занимает 12-е место в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2476

      Yev 36 минут назад

      Деньги это хорошо. Но как известно, девушка может уехать из деревни, а вот деревня из девушки никогда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1505

      TOMSON 43 минуты назад

      Похоже кризис в стране заканчивается, раз Динамо опять баблом швыряться начинает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Patriot58 54 минуты назад

      Лишь бы пукнуть - этот экспресс не Кучмия, он уже на фиг никому не нужен

      0
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      Рейтинг: +541

      Борат 56 минут назад

      Рублей ещё поверил бы, но не евро!
      Пусть сидят на дне и не высовываются!

      1
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      Рейтинг: +148

      Best_forever 57 минут назад

      Обалдеть! СЭС в своем репертуаре - Динамо нужен предатель, патриот Локо и наркоман! Интересно, что курил автор?

      3
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      Рейтинг: +302

      AnTiNeHrEsT 59 минут назад

      Успехов Динамо, вернуть свой статус!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Аденка > AnTiNeHrEsT 49 минут назад

      Писатель с головой не дружит.

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