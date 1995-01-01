«СЭ»: «Динамо» могут выделить 45 миллионов на трансферы. Клуб интересуется Зобниным, Бариновым и Еременко

Руководство «Динамо» может выделить клубу 45 миллионов евро на трансферы летом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, перед клубом стоит задача попасть в топ-5 РПЛ в следующем сезоне. У «Динамо» пять основных трансферных целей:

Роман Зобнин («Спартак»). Хавбек выступал за «Динамо» до 2016 года, тогда «Спартак» купил футболиста за 3 миллиона евро. Сейчас сумма отступных в его контакте составляет 30 миллионов евро. Дмитрий Баринов («Локомотив»). Сумма отступных – 7 миллионов евро. Роман Еременко («Ростов»). «Динамо» готово предложить контракт по схеме «1+1». Игроком также интересуются «Краснодар» и «Локомотив». Миха Мевля («Зенит», сейчас находится в аренде в «Ростове»). Пока ожидается, что футболист летом вернется в Санкт-Петербург. Карлос Жуниор («Лугано»). О подробностях возможного трансфера не сообщается.

Также «Динамо» интересуется форвардов Андреем Панюковым («Урал», аренда у «Зенита») полузащитником Резиуаном Мерзовым («Арсенал», аренда у «Ростова»).

Ожидается, что Дмитрий Хохлов останется главным тренером «Динамо» в следующем сезоне. Сейчас клуб занимает 12-е место в РПЛ.