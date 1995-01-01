«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России

В отличие от большинства прошлых сезонов РПЛ, в нынешнем перед последним туром практически не осталось интриг. Раньше матч, где не решалось никаких турнирных задач, был максимум один. Теперь же ситуация иная.
- чемпионская гонка завершилась победой «Зенита», который уже два тура как чемпион
- участники Лиги чемпионов понятны – помимо «Зенита» это «Локомотив» и «Краснодар»
- пять участников еврокубков ясны (плюс «Спартак» и ЦСКА) – шестой определится по результату финала Кубка
- участники стыковых матчей определены – это «Крылья Советов» и «Уфа»
- уже давно ясно, кто вылетел – «Анжи» и «Енисей»
Впрочем, последний тур РПЛ все равно будет интересен, и мы расскажем почему.
По регламенту при равенстве очков места команд распределяются следующим образом:
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
- по наибольшему числу побед во всех Матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.
Кто попадет напрямую в группу Лиги чемпионов?
Для этого нужно занять второе место.
- 2. «Локомотив» – 53
- 3. «Краснодар» – 53
«Локомотиву» дома с «Уфой» нужно просто сыграть не хуже, чем «Краснодар», который примет дома «Рубин». При равенстве очков красно-зеленые выше по личным встречам (1:0, 1:2, гол в гостях).
«Краснодару» для второго места надо набрать больше очков, чем «Локо». Если «Краснодар» победит «Рубин», чтобы «Локо» не выиграл. Если сыграет вничью, чтобы команда Семина проиграла. Поражение «Краснодара» в любом случае оставит его на третьем месте.
Четвертое место может дать прямой пропуск в группу ЛЕ. Как этого добиться?
Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы четвертая команда РПЛ получит в том случае, если «Локомотив» в среду обыграет «Урал» в финале Кубка России.
- 4. «Спартак» – 49
- 5. ЦСКА – 48
«Спартаку», чтобы не потерять четвертую строчку, надо выиграть в Оренбурге. При ничьей – рассчитывать, что ЦСКА не обыграет «Крылья Советов». При поражении – ждать, что ЦСКА проиграет «Крыльям», поскольку при равенстве очков «Спартак» будет ниже ЦСКА (1:1, 0:2).
Соответственно, ЦСКА станет четвертым, если обыграет «Крылья», а «Спартак» не выиграет в Оренбурге. В случае ничьей можно занять четвертое место, если «Спартак» проиграет.
Как попасть в еврокубки тульскому «Арсеналу»?
Тут ровно один шанс. Он уже совершенно не зависит ни от соперников по РПЛ, ни даже от результата последнего тура в матче «Динамо» – «Арсенал». Туляки сейчас занимают шестое место и на нем же финишируют – ЦСКА можно догнать только по очкам (но «Арсенал» будет ниже по личным встречам – 0:3, 2:0), а сместить их с него никому не удастся.
«Арсенал» попадет в Лигу Европы, если обладателем Кубка станет «Локо». Фактически по участникам еврокубков остался единственный вопрос, кто будет шестой командой от России – «Арсенал» (победа «Локо» в Кубке) или «Урал» (победа уральцев в Кубке).
Кто попадет на «Томь» в стыках?
В апреле президент «Томи» и губернатор томской области Сергей Жвачкин сообщил: «В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири»
В мае «Томь» обеспечила себе третье место и стыковые матчи за право играть в РПЛ. Значит ли это, что сопернику томского клуба в стыках будет проще? Или даже, что соперник «Томи» в любом случае останется в РПЛ, так как томичи даже в случае успеха могут отказаться от игры в премьер-лиге?
С «Томью» сыграет 14-я команда РПЛ. Пока это «Уфа». 13-му клубу лиги (пока это «Крылья») достанется четвертая команда ФНЛ. Перед последним туром на это место претендуют «Нижний Новгород», «СКА Хабаровск», «Авангард», Шинник» и даже «Чертаново».
- 13. «Крылья Советов» – 28
- 14. «Уфа» – 26
«Уфа» может перегнать «Крылья Советов» только в случае своей победы над «Локомотивом» и поражении самарцев от ЦСКА. Так что с большей долей вероятности с «Томью» сыграют именно уфимцы.
Кто станет лучшим бомбардиром?
Хоть здесь борьба чуть более упорная, чем раньше. По большому счету стоит выделить пятерых футболистов:
- Чалов (ЦСКА) – 13
- Азмун («Зенит») – 12 (до игры с «Ростовом»)
- Ан.Миранчук («Локомотив») – 11
- Классон («Краснодар») – 11
- Зе Луиш («Спартак») – 10
Впрочем, вряд ли титул лучшего бомбардира грозит спартаковцу, которому нужно сделать покер в Оренбурге, да и хет-трики от Классона и Миранчука (соответственно «Рубину» и «Уфе») не очень возможны. Похоже, что борьба развернется между Чаловым и Азмуном – форварду ЦСКА играть дома с «Крыльями Советов», а нападающему «Зенита» – принимать «Енисей».
Матчи последнего тура будут сыграны в воскресенье, 26 мая. Они все начнутся в 14:00 (мск).
«Локомотив» – «Уфа» – распределение мест в ЛЧ и стыках
«Краснодар» – «Рубин» – распределение мест в ЛЧ
ЦСКА – «Крылья Советов» – распределение мест в ЛЕ и стыках
«Оренбург» – «Спартак» – распределение мест в ЛЕ
«Ахмат» – «Ростов» – нет турнирного значения
«Зенит» – «Енисей» – нет турнирного значения
«Динамо» – «Арсенал» – нет турнирного значения
«Анжи» – «Урал» – нет турнирного значения