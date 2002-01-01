«Шахтер» в 12-й раз выиграл чемпионат. Теперь это самый титулованный клуб Украины после распада СССР

«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче 29-го тура УПЛ (1:0). Донецкий клуб досрочно стал чемпионом страны. Команда Паулу Фонсеки на 11 очков опережает киевское «Динамо» за три тура до конца чемпионата.

«Шахтер» в 12-й раз победил в лиге, всего у донецкой команды 34 трофея. Теперь это самый титулованный клуб в истории независимой Украины (после распада СССР). У киевского «Динамо» на один трофей меньше.

В этом сезоне команда Фонсеки оформила «золотой дубль», победив в чемпионате и Кубке. «Шахтер» выигрывает два этих трофея в третьем сезоне подряд.