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    «Шахтер» в 12-й раз выиграл чемпионат. Теперь это самый титулованный клуб Украины после распада СССР

    «Шахтер» обыграл «Зарю» в матче 29-го тура УПЛ (1:0). Донецкий клуб досрочно стал чемпионом страны. Команда Паулу Фонсеки на 11 очков опережает киевское «Динамо» за три тура до конца чемпионата.

    «Шахтер» в 12-й раз победил в лиге, всего у донецкой команды 34 трофея. Теперь это самый титулованный клуб в истории независимой Украины (после распада СССР). У киевского «Динамо» на один трофей меньше.

    В этом сезоне команда Фонсеки оформила «золотой дубль», победив в чемпионате и Кубке. «Шахтер» выигрывает два этих трофея в третьем сезоне подряд.

    Источник: Официальный сайт «Шахтера»

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