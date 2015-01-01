Самый дешевый билет на Евро-2020 будет стоить 30 евро, самый дорогой – почти 1000

УЕФА назвал цены на билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года.

Самые дешевые билеты на встречи группового раунда, 1/8 финала и четвертьфинала в Баку, Будапеште и Бухаресте обойдутся болельщикам в 30 евро. Билеты на игры группового раунда в Санкт-Петербурге можно будет приобрести за сумму от 50 до 185 евро, на 1/4 финала – от 75 до 225 евро.

Стоимость билетов на финал в Лондоне составляет от 95 до 945 евро.

Всего для болельщиков выделено 2,5 миллиона билетов. Первый этап продаж пройдет с 12 июня по 12 июля этого года. Широкой публике будут доступны 1,5 миллиона.

Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля 12-ти европейских городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.