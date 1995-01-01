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    The Sun: Сульшер готов продать Погба в «Реал», сделку блокирует руководство клуба

    Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба, сообщает The Sun.

    По информации источника, исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд считает, что продажа игрока такого уровня может навредить репутации клуба.

    В свою очередь, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить француза в «Реал» за 120 миллионов фунтов (почти 137 миллионов евро). Норвежец не хочет строить команду вокруг футболиста, который намерен уйти.

    Стороны могут найти компромисс, если Погба сам подаст запрос о трансфере. В таком случае клуб рассмотрит имеющиеся предложения.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      k2-91 1 час назад

      Да он пешком ходит на поле, и считает, что во всех бедах МЮ виновны его партнёры, тренер и все кроме него. Возможность продать пешехода за 120 млн - это просто подарок судьбы! Он растрачивает свой большой талант не хуже Баллотели!

      1
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      Рейтинг: +675

      Den Bull 1 час назад

      За такие баблы даже не задумываясь продал бы!

      1
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      Рейтинг: +1584

      BlackMurder 2 часа назад

      Зачем брали этого блатного француза? Вот прям уверен, что он закончет он как баллотели, а то что в реале заиграет не факт, вспомним сколько игроков угробил реал

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