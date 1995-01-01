The Sun: Сульшер готов продать Погба в «Реал», сделку блокирует руководство клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба, сообщает The Sun.

По информации источника, исполнительный директор манкунианцев Эд Вудворд считает, что продажа игрока такого уровня может навредить репутации клуба.

В свою очередь, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить француза в «Реал» за 120 миллионов фунтов (почти 137 миллионов евро). Норвежец не хочет строить команду вокруг футболиста, который намерен уйти.

Стороны могут найти компромисс, если Погба сам подаст запрос о трансфере. В таком случае клуб рассмотрит имеющиеся предложения.