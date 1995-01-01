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    «Галатасарай» стал чемпионом Турции в 22-й раз

    «Галатасарай» дома обыграл «Истанбул» в матче 33-го тура Суперлиги. За тур до конца чемпионата хозяева набрали 69 очков и выиграли турнир.

    «Истанбул» с 66 очками идет вторым. При равенстве очков будут учитываться результаты личных встреч. Игра первого круга завершись вничью 1:1, во матче второго круга «Истанбул» проиграл.

    • «Галатасарай» выиграл лигу во втором сезоне подряд. Всего у клуба 22 победы в чемпионате.
    • Защитник клуба Федор Кудряшов вышел в стартовом составе на матч с «Истанбулом» и провел на поле всю игру.

    Источник: «Бомбардир»

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