«Галатасарай» стал чемпионом Турции в 22-й раз

«Галатасарай» дома обыграл «Истанбул» в матче 33-го тура Суперлиги. За тур до конца чемпионата хозяева набрали 69 очков и выиграли турнир.

«Истанбул» с 66 очками идет вторым. При равенстве очков будут учитываться результаты личных встреч. Игра первого круга завершись вничью 1:1, во матче второго круга «Истанбул» проиграл.