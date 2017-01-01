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    РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» и гарантировал себе участие в ЛЧ

    «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в Екатеринбурге в матче 29-го тура РПЛ.

    В составе москвичей дублем отметился полузащитник Антон Миранчук. За екатеринбуржцев забили нападающий Андрей Панюков и хавбек Отман Эль Кабир.

    «Локомотив» продолжает занимать второе место в таблице, набрав 53 очка. Железнодорожники гарантировали себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 21; 1:1 – Панюков, 39; 2:1 – Эль Кабир, 46; 2:2 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Араторе, Панюков (Ароян, 76).

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

    Предупреждения: Страндберг, 64 – Кварацхелия, 68.

    Удаление: Страндберг, 66 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии32
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      Рейтинг: +71

      Константинн 10 минут назад

      Локомотив очков 10 минимум за счет такого судейства поднял в этом сезоне, как и в прошлом. Вот и считайте где их место, где то между Уралом и Оренбургом.

      0
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов 34 минуты назад

      Поставить во главу судейского корпуса Канделаки, хоть какой-то юмор будет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +888

      JTherry > владимир миронов 30 минут назад

      она уже предложила свои услуги по обслуживанию VAR для судейского корпуса за много-много миллионоф, так что юмор (или сатира) впереди

      1
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      Рейтинг: +888

      JTherry 36 минут назад

      а что по данной ситуации с пеналем и удалением скажет Егорофф? опять осудит судейский корпус, опять - "простите меня дуру старую" с зубами белыми? понятно, что в ЛЧ лохам делать нечего, попадут в группу из 3-4 корзины под раздачу топ-клубам Европы, и будет грустно Миранчукам, когда за подобные падения пенали давать не будут

      2
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      Рейтинг: +9493

      Garrincha58 43 минуты назад

      в матче Енисей - Динамо не поверите и там пенальти в пользу москвичей

      3
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      Рейтинг: +888

      JTherry > Garrincha58 25 минут назад

      чему вы удивляетесь? построен стадион в Москве, вложили бабки сумасшедшие в его многолетнее строительство, надо деньги возвращать в бюджет ВТБ...

      0
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      Рейтинг: +4667

      prezent2017 44 минуты назад

      Квк бы и на Кубок так Урал не сплавили. А ведь очень, очень может быть!

      3
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов 45 минут назад

      Всех судей в Гаагский трибунал.

      1
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      Рейтинг: +2466

      Yev 48 минут назад

      Локо вымучили это участие в ЛЧ, вопрос: а надо ли? С такой игрой, надо постоянно уповать на случайные пенальти и благосклонность судей. А в европах нынче с этим редкость. Как всегда Локо идёт в ЛЧ с олимпийским лозунгом, а именно только участие и в лучшем случае 3-е место и плэй-офф в Лиге Европы. Стакими участниками обойдёт нас Португалия по коэффициентам, а жаль.

      0
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов > Yev 41 минуту назад

      Что толку с этих коэффициентов, через год Португалия будет впереди.

      0
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов 49 минут назад

      Ничего не имею против Локо, спартак и ЦСКА. Но когда судьи тянут их за уши при одобрении всех высших инстанций, то это пародия на судейство. Опять Егоров будет извиняться, но пусть засунет свои извинения в ......

      4
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      Рейтинг: +4667

      prezent2017 > владимир миронов 43 минуты назад

      Щас еще дырнаму потянули.

      2
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      Рейтинг: +9493

      Garrincha58 56 минут назад

      позорище а не судейство цирк и никто ни за что не отвечает, как будто так и положено

      3
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      Рейтинг: +2450

      владимир миронов > Garrincha58 37 минут назад

      А кто у нас в стране за что-то отвечает, все при должностях и с мигалками.

      0
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      Рейтинг: +236

      Alekxei Z. 57 минут назад

      Судейство просто безобразное.
      Это не чемпионат , а ******** какое-то.
      Если уже всё расписано, зачем вообще играть ???

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