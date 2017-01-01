РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» и гарантировал себе участие в ЛЧ

«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью в Екатеринбурге в матче 29-го тура РПЛ.

В составе москвичей дублем отметился полузащитник Антон Миранчук. За екатеринбуржцев забили нападающий Андрей Панюков и хавбек Отман Эль Кабир.

«Локомотив» продолжает занимать второе место в таблице, набрав 53 очка. Железнодорожники гарантировали себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук, 21; 1:1 – Панюков, 39; 2:1 – Эль Кабир, 46; 2:2 – Ан. Миранчук, 64 (с пенальти).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов, 34), Фидлер, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир (Ильин, 80), Араторе, Панюков (Ароян, 76).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Лысов, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).

Предупреждения: Страндберг, 64 – Кварацхелия, 68.

Удаление: Страндберг, 66 – нет.

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